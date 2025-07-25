Rusya Faiz İndirimine Açık

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde ilave indirimler yapabileceğini belirterek, "Enflasyonu yavaşlatmanın ve ekonomiyi daha dengeli bir büyümeye döndürmenin temelinde sıkı para politikası yatmaktadır. Bu nedenle, yeni faiz kararları alırken temkinli hareket etmeliyiz." dedi.

Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Politika faizinde yıl sonuna kadar 100, 150 ve 200 baz puanlık indirimler yapabileceklerini anlatan Nabiullina, "Enflasyonun istikrara kavuşması ve yeni enflasyonist şokların olmaması durumunda, faizde daha ikna edici bir düşüş eğilimi söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.

Enflasyonun yılda yüzde 4 seviyesindeki hedefe ulaşmasına ilişkin sürecin devam ettiğine dikkati çeken Nabiullina, şunları söyledi:

"İlk sonuçları elde ettik ve bu da bugün faiz oranını düşürmemize olanak sağladı. Enflasyondaki düşüşün sadece semptomların ortadan kalkması değil, tam bir iyileşme olduğundan emin olmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var."

Nabiullina, enflasyona ilişkin verileri dikkatle izlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Enflasyonu yavaşlatmanın ve ekonomiyi daha dengeli bir büyümeye döndürmenin temelinde sıkı para politikası yatmaktadır. Bu nedenle, yeni faiz kararları alırken temkinli hareket etmeliyiz." dedi.

Enflasyonda hedeflenen seviyenin her ülke için farklı olduğunu belirten Nabiullina, bazı ülkelerde yüzde 2 olmasına rağmen Rusya için yüzde 4'ü yeterli gördüklerini kaydetti.