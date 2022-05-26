Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek" - Son Dakika
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Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek"

26.05.2022 17:13
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek, "(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek, "(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek. Teknik bir temerrüt, Batı sistemi tarafından kendi yatırımcılarına duyurulan bir temerrüttür." dedi.

Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle zorlaşan, Rusya'nın devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyledi.

Rusya'nın borçlarını ödemek için alıcılara yeni bir sistem sunmaya hazırlandığına işaret eden Siluanov, "Döviz cinsinden devlet borcu yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Dış borç yükümlülüklerimizi yerine getirmek için de seçenekler arayacağız ve bu tür seçenekleri hazırlıyoruz." diye konuştu.

Siluanov, temerrüde düşmenin Rus ekonomisini etkilemeyeceğini belirterek, "Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek. Teknik bir temerrüt, Batı sistemi tarafından kendi yatırımcılarına duyurulan bir temerrüttür. Biz güvenilir bir borçluyuz ve bu zor koşullarda bile yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve dün sona eren istisnanın uzatılmayacağı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Anton Siluanov, Maliye Bakanı, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Maliye Bakanı Siluanov: '(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek" - Son Dakika
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