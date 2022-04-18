Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor" - Son Dakika
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor"

18.04.2022 12:14
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor"

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, "Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, "Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Yaptırımlar şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak." dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın uluslararası rezervlerinden yarısına erişebildiğini söyledi.

Söz konusu rezervlerin altın, yuan ve yaptırım riski bulunmayan başka varlıklardan oluştuğuna işaret eden Nabiullina, "Ancak bu rezervler, içerideki döviz piyasasını yönetmeyi mümkün kılmıyor." ifadesini kullandı.

Yaptırımların ardından piyasaya yönelik sert önlemler aldıklarını hatırlatan Nabiullina, "Şimdi dikkatli bir şekilde bu önlemlerin bazılarını kaldırıyoruz. İhracatçıların döviz satımına ilişkin şartları biraz daha esnek hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Nabiullina, yaptırımların Rus ekonomisinde yeni bir süreç başlattığını vurgulayarak, "Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Öncelikle finans sektörümüzü etkileyen yaptırımlar, şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak." şeklinde konuştu.

Rus ekonomisindeki temel sorunun finansal sektöre yönelik yaptırımlar olmadığını kaydeden Nabiullina, ana sorunların ithalat, dış ticaret lojistiği ve Rus ürünlerine gelecekte uygulanabilecek olası ihracat kısıtlamaları olduğuna dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: 'Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor' - Son Dakika


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