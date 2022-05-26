Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Önümüzdeki çeyrekler şirketler ve vatandaşlar için zor olacak" - Son Dakika
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Önümüzdeki çeyrekler şirketler ve vatandaşlar için zor olacak"

26.05.2022 14:07
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Önümüzdeki çeyrekler şirketler ve vatandaşlar için zor olacak"

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülke ekonomisinin girdiği yapısal dönüşüm süreci nedeniyle mali kaynaklara ihtiyaç duyacaklarını belirterek, "Önümüzdeki çeyrekler kolay olmayacak.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülke ekonomisinin girdiği yapısal dönüşüm süreci nedeniyle mali kaynaklara ihtiyaç duyacaklarını belirterek, "Önümüzdeki çeyrekler kolay olmayacak. Dönüşüm devam ettikçe hem şirketler hem de vatandaşlar için zor olacak." dedi.

Nabiullina, Rusya Bankalar Birliği'nin başkent Moskova'da düzenlediği toplantıda, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların ilk döneminde yaşanan şoklara karşı adımlar attıklarına işaret eden Nabiullina, "Aldığımız önlemler, ortaya çıkan sorunlarla mücadele etmeyi amaçlıyordu. Sonuç olarak da mali istikrarı korumayı ve enflasyonist bir sarmalın yaşanmasını önlemeyi başardık." dedi.

Nabiullina, sağlanan başarıya rağmen rahat bir nefes alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tam tersine, ülke ekonomisinin girdiği yapısal dönüşüm süreci nedeniyle mali kaynaklara ihtiyaç duyacağız. Önümüzdeki çeyrekler kolay olmayacak. Dönüşüm devam ettikçe hem şirketler hem de vatandaşlar için zor olacak." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Banka, bugün gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 11'e düşürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: 'Önümüzdeki çeyrekler şirketler ve vatandaşlar için zor olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: "Önümüzdeki çeyrekler şirketler ve vatandaşlar için zor olacak" - Son Dakika
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