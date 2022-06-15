'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
Üye Girişi

'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı

15.06.2022 14:07

Forum ziyaretçileri Forum alanına kurulan şirket stantları ST. PETERSBURG (AA) – "Rusya'nın Davos'u" olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) başladı.

Forum ziyaretçileri

Forum alanına kurulan şirket stantları ST. PETERSBURG (AA) – " Rusya'nın Davos'u" olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) başladı.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya'daki forum kapsamında çok sayıda Rus ve yabancı yetkili çeşitli konuşmalar yapacak.

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek foruma ağırlıklı katılımın ise, geçen yıllara kıyasla yabancı temsilciler yerine Rus temsilciler tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 17 Haziran'da katılacağı oturumda ekonomiye ve siyasete ilişkin geniş değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Kremlin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev in de katılacağı SPIEF'te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de video mesajlar göndereceğini duyurmuştu.

18 Haziran'a kadar sürecek SPIEF'in bu yılki ana teması 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' şeklinde belirlenmişti.

'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı
'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı
'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı
'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı

YORUMLAR
500
McDonald's Rusya'da farklı isimle kapılarını yeniden açtı McDonald's Rusya'da farklı isimle kapılarını yeniden açtı Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:58:24. #1.13#
SON DAKİKA: 'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement