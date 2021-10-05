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Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira - Son Dakika

Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira

05.10.2021 15:33

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, safra hasadı başladı. Gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilogramı 50 ile 60 bin lira arasında satılan mucize bitki 53 dekar alanda üretiliyor.

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

HASAT 45 GÜN SÜRÜYOR

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, "6 yıldır 27 dekara yakın bir alanda safran üretimi yapıyoruz. Bu yıl da 1 Ekim itibarıyla çiçeklenmeye başladı. Hasat süremiz 45 gün devam eder. Kasım ayının 15-20'sine kadar çiçek toplarız burada. Hasat sonunda 20-25 kilogram arasında ürün bekliyoruz bu yıl. Kilogram fiyatı 50-60 bin TL civarında olacak" dedi.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Safran tarlasına turistlerin de ilgi gösterdiğini ve Safranbolu'nun turizmine katkı sağladığını anlatan Yılmaz, "Bizim bölgemize Arap turist çok fazla gelmeye başladı. Onlar safrana çok meraklı. Özellikle Kuveyt, Katar, Dubai, Bahreyn gibi bölgelerden gelip safran alıyorlar. Safran Safranbolu'ya çok fazla artı kattı" diye konuştu.

Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira
Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira
Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira

Safranbolu, Çiftçi, Hasat, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira - Son Dakika Ekonomi


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