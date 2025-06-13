Safran Soğanı Hasadı Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Türkiye'nin en kıymetli tarım ürünlerinden biri olan safran bitkisinin çoğaltılmasını sağlayan safran soğanlarının hasadı başladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve adını verdiği safranla özdeşleşen Safranbolu'da, safran üretimini artırmak amacıyla çeşitli projeler yürütülüyor. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle hayata geçirilen "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" ve "Markalaşma Yolunda Safran" projeleri dikkat çekiyor.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projelerin sahadaki önemli uygulama alanlarından biri olan Safranova işletmesinde, Haziran ayı itibarıyla safran soğanı hasadına başlandı.

Safranova'nın Gayza köyündeki üretim sahasında başlayan hasatta, sadece çiçek üretimi değil, safranın geleceğini belirleyen soğanlar (yumrular) toprakla buluşturulmak üzere özenle ayrılıyor. Tohumla değil, yalnızca bu yumrularla çoğaltılabilen safran bitkisi için soğan kalitesi büyük önem taşıyor.

"Safranı geleceğe taşımak için hep birlikte çalışacağız"

Hasat alanını ziyaret eden Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililer, üreticilere teknik ve kurumsal destek sağlandığını belirterek, safran üretiminin sürdürülebilirliği için tüm tarafların iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Altuntepe, yaptığı açıklamada, "Safran sadece bir ürün değil, Safranbolu'nun ruhunu taşıyan bir değerdir. Bu değeri yaşatmak için kamu, STK ve üreticiler el ele vermeli" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akgül ise, "Bu projeler, gençlerin tarıma yönelmesini sağlıyor. Aynı zamanda yerel ürünlerin markalaşarak ekonomik değer kazanmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Üretim yaygınlaşıyor

Hasat edilen sağlıklı safran soğanlarının yeni üreticilere ulaştırılarak daha geniş alanlarda ekileceği, böylece Safranbolu safranının ulusal ölçekte yeniden görünürlük kazanacağı bildirildi.

Yapılan çalışmaların, sadece bir tarım faaliyeti değil; doğal mirasın korunması, kırsal kalkınma ve kültürel süreklilik açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi. - KARABÜK