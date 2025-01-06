Sağlık-Sen İş Bırakmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Sağlık-Sen İş Bırakmayacak

Sağlık-Sen İş Bırakmayacak

Mahmut Faruk Doğan, Anadolu halkının mağdur olmaması için iş bırakma eylemi yapmayacaklarını açıkladı.

06.01.2025 17:27
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen olarak Anadolu'daki vatandaşımız mağdur olmasın diye bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız" dedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne bazı sendika ve dernekler, 6-10 Ocak tarihleri arasında aile hekimliklerinde, 8 Ocak'ta ise tüm sağlık kurumlarında iş bırakma kararı alındığını açıkladı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise daha önceki iki iş bırakma eyleminde olduğu gibi Sağlık-Sen'in yine iş bırakmayacağını açıkladı.

"Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda düzenlemeler yapılacak"

Doğan, aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin sorunlarını dile getirmek ve taleplerini iletmek için yaptıkları ziyaretleri hatırlatarak, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne dair taleplerimizi Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile paylaştık. Diyalog kapılarını açık tutarak yapmış olduğumuz ziyaretler sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın; entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde yaşanan nöbet sorunu, Hastalık Yönetimi Platformu'ndan (HYP) kaynaklanan sorunlar ve teşvik ödemeleri düşük kalan aile sağlığı hemşire ve ebeleri için yeni düzenlemeler yapacağını kamuoyuyla paylaşmıştık. Yönetmeliğin gündeme geldiği ilk andan itibaren yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bu noktaya geldik. Elbette Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne dair diğer sorunların da farkındayız ve bu konuda ilk günden bu yana mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Diyalog kapılarını kapatan her eylem sorunu daha da büyütür"

Çalışanların mağduriyeti üzerinden Anadolu'daki vatandaşların da mağdur olmasını istemediklerini kaydeden Doğan, "Bu nedenle bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız. Diyalog kapılarını sürekli açık tutarak hekimlerimiz, aile hekimlerimiz, aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sorunlar diyalogla çözülür. Diyalog kapısını kapatacak her eylem ve hareket sorunun daha da büyümesine neden olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Faruk Doğan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık-Sen İş Bırakmayacak - Son Dakika

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