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Sahalin Adası'nda hidrojen üretim kompleksi fizibilite çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Sahalin Adası'nda hidrojen üretim kompleksi fizibilite çalışmaları tamamlandı

15.02.2022 12:31
Sahalin Adası'nda hidrojen üretim kompleksi fizibilite çalışmaları tamamlandı

Rusatom Overseas (RAOS) ve Air Liquide şirketleri, Sahalin Adası'nda bir hidrojen üretim kompleksinin inşası için fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve sonuçların, Sahalin Bölgesi Hükümeti ile yapılan toplantıda sunulduğunu duyurdu.

Rusatom Overseas (RAOS) ve Air Liquide şirketleri, Sahalin Adası'nda bir hidrojen üretim kompleksinin inşası için fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve sonuçların, Sahalin Bölgesi Hükümeti ile yapılan toplantıda sunulduğunu duyurdu.

RAOS ve Air Liquide, fizibilite çalışmalarının olumlu sonuçlarından yola çıkarak projenin bir sonraki adımı olan ön uç mühendislik ve tasarım aşamasına hazırlanmaya başladı. Proje, taraflar arasında Nisan 2021'de imzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde yürütülüyor.

Sahalin Bölgesi Hükümeti, projeye desteğini ifade ederken, projenin bölgenin kalkınmasındaki öneminin de altını çizdi. Hidrojen üretim kompleksinin inşası, Sahalin Bölgesinde bir hidrojen grubunun oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli bir projenin parçası olacak. Bu kompleksin inşası ile enerji, taşımacılık ve endüstri sektörlerinde yabancı pazarlar ve yerel tüketiciler için etkili bir hidrojen tedarik zinciri kurulmasının temelleri atılacak.

Sahalin Valisi Valery Limarenko, konuya ilişkin şunları söyledi: "Sahalin Adası'ndaki düşük karbonlu hidrojen üretimi projesi, CO2 emisyonlarını yakalamak için çevre dostu teknolojiler kullanarak metanın buharla reformlanması işlemiyle başarılı şekilde sürdürülüyor. Ortaklarımızla, inşa edilecek kompleksin ilk önemli aşamasını tamamladık. Bu, bölgemiz için çok önemli bir proje, başarıyla hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Rusatom Overseas'in Başkanı Evgeny Pakermanov ise "Asya-Pasifik bölgesinde bulunan birçok ülkenin, hidrojen ekonomisinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve Rusya'dan düşük karbonlu hidrojen ithal etme konusuyla ilgilendiğini görüyoruz. 2025 itibariyle düşük karbonlu hidrojen konusunda uluslararası bir tedarik zinciri başlatmak için Japonya ve Kore Cumhuriyeti'ndeki potansiyel ortaklarla halihazırda görüşmelerde bulunuyoruz" dedi. - MERSİN

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Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sahalin Adası'nda hidrojen üretim kompleksi fizibilite çalışmaları tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sahalin Adası'nda hidrojen üretim kompleksi fizibilite çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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