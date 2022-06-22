Şahinbey'de çiftçiye slajlık mısır desteği

Şahinbey Belediyesi üretimin artması için çiftçilere verilen desteği sürdürerek 2 bin torba silajlık mısır dağıtımına başladı.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, gübre, canlı hayvan ve yem desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçtiğimiz yıl başlattığı silajlık mısır tohumu dağıtımını bu yılda sürdürdü. Geçtiğimiz yıl çiftçilere bin 450 torba silajlık mısır dağıtan Şahinbey Belediyesi, desteğini bu yıl 2 bin torbaya çıkarırken çiftçilere verilen silajlık mısır desteği böylelikle 3 bin 450 torbaya ulaşmış oldu.

"Çiftçilerimize gözümüz gibi bakmalıyız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere destek vermeye devam edileceğini belirterek "Herkes çalışıyor, gayret ediyor. Ancak çiftçilerimize gözümüz gibi bakmalıyız. Karnımızın doyması için çiftçilerimizin üretim yapması gerekiyor. Şahinbey'de üretimi arttırdık. Ekilmeyen alan kalmadı. Ekili alan miktarını 80 bin dekardan 300bin dekara çıkardık. Bu anlamda çalışan ve gayret eden tüm çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize desteğimizi miktar ve çeşitlilik anlamında arttırıyoruz. Çiftçimize nereye ne ekilecekse o anlamda destek olmak istiyoruz ve en iyisini getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz. Dağıtacağımız silajlık mısırların öncelikle hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

İl Tarım Müdür Vekili Nihat Deme çiftçilere vermiş olduğu desteklerle herkesin yüzünün güldüğünü belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile gurur duyuyorum. Bu desteklere ilk başlandığı zaman o dönemdeki Valimiz Ali Yerlikaya bu projenin kolay olmayacağını Belediye Başkanımıza söylemişti. Ne Mutlu Başkanımıza ki 5 yıl değil 10 yıl hatta daha fazla bu projeyi devam ettirebilir. Herkesin huzurunda Şahinbey Belediye Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm çiftçiler desteklerden faydalanıyor"

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel silajlık mısırın hayvan yetiştiricileri için önemli olduğunu belirterek "Geçen yıl 1 dönüme silajlık mısır ekene 100 lira destek veriyorduk ki bunda; hayvanı olmak zorunda değil. Yapıp, satana da destek veriyoruz. Silajlık mısır eken çiftçilerimiz bu yılki destek açıklanmadan ÇKS'lerini yaptırsınlar. Çünkü gecen yıl ki 100 TL daha da artacaktır. Daha önceden sınırlı sayılarda fide ve tohum veriliyordu. Bizde muhtara bırakıp gidiyorduk. Kime ne kadar vereceğimizi bilmiyorduk. Ama şimdi Şahinbey Belediye Başkanımız o kadar bol destekler veriyor ki herkes verilen desteklerden faydalanıyor. Silajlık mısırı çiftçilerimiz sulak buğday alanlarına ikinci ürün olarak ekiyorlar. Bunlar daha sonra makine ile ezilip hayvan turşusu haline getiriliyor ve hayvan yetiştiricilerimiz yemin az olduğu dönemlerde hayvanlara veriliyor. Tüm desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, "Beş yıldır çiftçinin yanında olan ve üretimi destekleyen bir Belediye Başkanına sahibiz. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için gururluyuz ve her gittiğimiz yerde de çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yapmış olduğu desteği anlatıyoruz" şeklinde konuştu

Verilen destekler çok önemli

Gaziantep İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman yem fiyatlarının aşağıya düşmesi için dağıtılan silajlık mısırın öneminin büyük olduğunu ifade ederek "Şahinbey Belediyemiz 5 yıldır Şahinbey'deki çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerine destek oluyor. Ancak Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu bu desteği biz istiyoruz ki Türkiye'deki tüm belediyeler yapsın. Şahinbey İlçemizde yaşayan tüm çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri ihtiyaçlarını Şahinbey Belediyesi üzerinden karşılıyor. Üretimin artması için 5 yıldır üreticinin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP