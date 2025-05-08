Sahte Altın Uyarısı! - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Altın Uyarısı!

Sahte Altın Uyarısı!

Kuyumcu Kitiş, sahte altınların artışına dikkat çekerek, vatandaşları güvenli alım yapmaları konusunda uyardı.

08.05.2025 16:23
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Sektörde çoğalan sahte altınlara karşı uyarılarda bulunan kuyumcu Ahmet Cumhur Kitiş, "Sahtecilik olayları tehlikeli bir boyuta ulaştı" dedi.

Altın fiyatlarının yükselişte olduğu dönemde piyasada sahte altın vakaları artış gösteriyor. Vatandaşlar güvenli yatırım arayışındayken, dolandırıcılar da sahte altınlarla hem tüketiciyi hem de kuyumculuk sektörünü hedef alıyor. Yıllardır kuyumculuk yapan firmalardan biri olan Demaş Kuyumculuk A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, sahte altınlara karşı vatandaşları uyararak önemli açıklamalarda bulundu.

"Sahtecilik tehlikeli boyuta ulaştı"

Son aylarda özellikle gram altın, bilezik ve çeyrek altınlarda sahtecilik olaylarının arttığını belirten Kitiş, "Dışarıdan bakıldığında ayırt edilmesi neredeyse imkansız hale gelen bu ürünler, gramaj olarak eksik ya da tamamen sahte materyal içeriyor. Sahtecilik olayları tehlikeli bir boyuta ulaştı. Alım yapılacak kuyumcunun Ticaret Bakanlığı onaylı ve ilgili odalara kayıtlı olması gerekiyor. Ürünlerin darphane baskılı, sertifikalı ve faturalı olması şart. Demaş A.Ş. olarak tüm ürünlerimizi belge ve sertifikalı rafineri üretimi olarak sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cezai yaptırımlar daha etkili uygulanmalı"

Sektördeki güvenin korunması adına denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Kitiş, "Sahte altın üretimi ve satışı organize dolandırıcılık suçudur. Bu konuda hem mali hem de cezai yaptırımlar daha etkili uygulanmalı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte Altın Uyarısı! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sandragardner:
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