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Sakarya 2021 yılını 5 milyar doların üzerinde ihracatla kapattı - Son Dakika

Sakarya 2021 yılını 5 milyar doların üzerinde ihracatla kapattı

09.01.2022 15:16
Sakarya 2021 yılını 5 milyar doların üzerinde ihracatla kapattı

Sakarya'nın, geçen yıl 5 milyar 99 milyon 790 bin dolar ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladığı bildirildi.

Sakarya'nın, geçen yıl 5 milyar 99 milyon 790 bin dolar ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladığı bildirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yazılı açıklamasında, 2021 dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üretimde, ticarette ve büyümede mücadele dolu bir yılı geride bıraktıklarını, her zaman daha iyisini yapma amacında olan, üretimi benimsemiş iş dünyasının gelecek yıllarda daha büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını belirten Altuğ, Sakarya'nın, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki başarısında büyük payının olduğunu kaydetti.

Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Sakarya'nın, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 5,14 artışla 532 milyon 270 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve 2021 yılının en yüksek ikinci aylık ihracat performansıyla yılı kapattığını aktararak, yılın son 3 ayında üst üste 500 milyon dolar barajını geçmeyi başardıklarını vurguladı.

Sakarya'nın geçen yıl 2020'ye göre yüzde 14,34 artışla 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Altuğ, aralıkta 7. sırada olan kentin, yıllık kümülatif sıralamada 2021 yılını en çok ihracat yapan 8. il olarak tamamladığını kaydetti.

"Yeni yatırımlar oluşturmaya devam edeceğiz"

Altuğ, 2021'de otomotiv, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi ve çeliğin başı çektiği 30'u aşkın sektörde üretilen ürünlerin, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya ve ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirterek, neredeyse tüm sektörlerde üreten ve ürettiğini dünyaya satan bir il konumunda olduklarına dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı ithalat verilerine de değinen Altuğ, şu bilgileri paylaştı:

"Sakarya, 287 milyon 311 bin dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı da ülke ortalamasının üzerinde, yüzde 182 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılını çalışarak, üreterek ve dünyaya hizmet ederek verimli şekilde kapatıyoruz. Sakarya olarak 2022 yılında da yükseliş trendini sürdürmek adına yeni yatırımlar oluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin tükettiğinden daha fazla üreten konuma erişmesi ve iş dünyamızda ihracat ile tanışmayan üreticilerimizin rekabetli dünya pazarına girişini sağlamayı hedefliyoruz. Üretimin bereketiyle büyüyen şehrimiz için gayret eden iş dünyamıza teşekkür ediyoruz."

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Togo Cumhuriyeti, Sakarya, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya 2021 yılını 5 milyar doların üzerinde ihracatla kapattı - Son Dakika Ekonomi


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