Üye Girişi
Su tarifelerinde güncelleme yapıldı - Son Dakika

Su tarifelerinde güncelleme yapıldı

15.02.2022 08:28
Su tarifelerinde güncelleme yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulunda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerinde güncelleme yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulunda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerinde güncelleme yapıldı.

SASKİ Olağanüstü Genel Kurulu, SGM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığında 2 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerinde güncellemeler yapıldı. Ayrıca SASKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Şehrin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nden ve Akçay Barajı'ndan suyu şehre ulaştırırken çok ciddi miktarda elektrik tüketimi yaşandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, maliyetleri karşılamak, şehrimize hizmet ve yatırımları aksatmamak adına tarifelerde güncellemelerin yapılmasının zaruri olduğunun altını çizdi.

Yüce, enflasyon nispetinin altında maliyetlere yakın bir fiyat belirlendiğini ifade ederek, "Yüzde 30'luk bir güncelleme yapıyoruz. Bu su tarifelerine değil, suyu musluklara ulaştırırken artan maliyetleri karşılamak için yapılan bir değişimdir. Su bedelleri maliyetleri karşılamıyor. Farklı şekillerle sübvanse ediyoruz. Milletimizden aldığımız yetki ve güçle kurumumuzu daha iyi noktalara taşımak, şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmak, kaliteli suyu musluklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Su tarifelerinde güncelleme yapıldı
Su tarifelerinde güncelleme yapıldı

YORUMLAR
500

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Su tarifelerinde güncelleme yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:30 Yüzde 1 indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
09:50 Emekliler korosu müzik ziyafeti veriyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Su tarifelerinde güncelleme yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement