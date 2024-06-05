Sakarya'da Öğrencilere Ücretsiz ve İndirimli Ulaşım İmkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya'da Öğrencilere Ücretsiz ve İndirimli Ulaşım İmkanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ile ilk ve ortaokul öğrencileri okullara ücretsiz ulaşım sağlarken, lise ve üniversite öğrencileri ise yüzde 54 indirimli olarak ulaşım imkanından yararlanabiliyor. Bu uygulama öğrenciler ve velileri için maddi açıdan kazanca dönüşerek vatandaşların memnuniyetini kazandı. Öğrenciler, otobüse verecekleri paraları biriktirerek kendileri için farklı şeyler alabileceklerini belirtti.

05.06.2024 13:11
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Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri, Büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği projeyle artık okullara ücretsiz ulaşım sağlıyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 54 indirimle ulaşımdan yararlanabileceği uygulama hayata geçirildi. Öğrenciler ve velileri için maddi açıdan kazanca dönüşecek uygulama, vatandaşın memnuniyetini kazandı. 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Bera Koç, "Otobüse vereceğim paralar cebimde kalacak, biriktireceğim ve daha farklı şeyler alabileceğim kendime" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın seçim vaatlerinden biri olan ulaşımda ilk ve ortaokula ücretsiz, lise ile üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirim uygulaması 3 Haziran Pazartesi günü başladı. Kart 54 Kişiselleştirme Ofisleri'ne giderek kart güncellemesini yaptıran öğrenciler, bir gün sonra ücretsiz ve indirimli uygulamadan yararlanabilecek. Başkan Alemdar'ın teklifi ile meclise gelen ve onaylanan ilk-ortaokula ücretsiz, lise-üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, öğrenci ve aileleri için maddi kazanca dönüşecek. Vatandaşların maliyetlerini azaltarak hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomiye katkı sunmak için hayata geçirilen uygulama, memnuniyet ile karşılandı.

"Otobüse vereceğim paralar cebimde kalacak"

Bir aylık 60 biniş hakkı tanınan ilk ve ortaokul öğrencileri, bu işlemi her ay tekrar edebilecek. Ücretsiz uygulamadan yararlanmaya başlayan 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Bera Koç, ulaşım kartına yükleyeceği parayı biriktirerek kendi için harcayabileceğini belirterek, "Kartımdan daha öncesinde 6 TL civarı kesiliyordu şimdi ise ücretsiz bir şekilde binebileceğim belediye otobüslerine. Toplu taşımayı biz gençler çok kullanıyoruz ve bu anlamda bizim için gayet iyi bir uygulama oldu. Otobüse vereceğim paralar cebimde kalacak, biriktireceğim ve daha farklı şeyler alabileceğim kendime. Kendime daha fazla ayırabileceğim. Bunun için Kart54 merkezine gittim, orada kart işlemlerim halledildi ve artık ücretsiz bir şekilde otobüse binebileceğim" dedi.

"Sözünü verdiğimiz uygulamayı ilk meclisimizde aldığımız karar ile hayata geçirdik"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de seçim çalışmaları ile birlikte sahaya çıktığımızda vatandaşlarımızın beklentilerini alarak, onların beklentileri doğrultusunda projeler yaptık. İlk önce yüzde 20 su indirimi ile başlayarak, arkasından da ulaşım noktasında; ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz, lise ile üniversite öğrencilerimize ise plakamız olan yüzde 54 indirim sağlayacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözleri hemen ilk meclisimizde almış olduğumuz karar ile hayata geçirdik. Meclisimizde alınmış olunan kararın tarihi de geldi ve öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürken, ailelerinin onlara vermiş olduğu ödeneği, harçlık yapmaları ve kendilerine katkıda bulunabilmeleri gayesi ile bu uygulamayı başlatmış olduk. İnşallah bundan sonra da diğer verdiğimiz sözlerin tamamını süremiz dolmadan önce hayata geçirerek, milletimizin karşısında başımız dik alnımız açık olarak gezmek istiyoruz. Sakarya'mızda çok yapacak işimiz var, daha iyi ve güzellerine ulaşmak için de arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Lise ve üniversite öğrencilerimizi ulaşımdan daha düşük ücretle yararlandırmanın hesaplarını yapıyoruz"

Başkan Alemdar, "Belki bu çok kayda değer bir rakam değildir ama biz kendi adımıza şunu söylüyoruz; 'Ne katkıda bulunabiliriz, ne kadar fayda sağlayabiliriz?' Yani bir çocuğumuzun okula giderken harcamış olduğu, ulaşıma vermiş olduğu günlük 10-20 TL çocuğumuzun harçlığı olsun. Bu harçlık ile okulunda çayını içip, simidini yesin. Ailesinin bütçesine bir miktarda olsa artı olması açısından katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da mutluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte şartlarımız iyileştikçe, daha iyi şartlara geldiğimizde belki lise ve üniversite öğrencilerimizin de ücretsiz veya daha düşük ücretlerle nasıl götürebiliriz onun da hesaplarını yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız parayı düşünmesinler, çocuklarımız bir yerden başka bir yere giderken ulaşım anlamında ailelerine çok yük olmasınlar. Bir yandan da çocuklarımızı vatan, millet ve bayrak sevgisi ile donatalım diye uğraşıyoruz. Bunun için yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Özellikle asgari ücretle geçinen aileler için bu yol parası çocuklarına harçlık oluyor"

Sakarya Büyükşehir Belediye otobüs şoförü İlhan Akgün, "Tabi bu uygulamanın ardından ilk başta öğrenciler şaşırabiliyor daha sonrasında bu şaşkınlık yerini mutluluğa bırakıyor. Uygulama ile alakalı güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Genelde üniversite öğrencileri şaşırıyor, daha öncesinde böyle bir uygulama ile karşılaşmamışlar sanırım. Güzel bir uygulama bu sebeple dönüşlerde olumlu. Özellikle asgari ücretle geçinen aileler için bu yol parası çocuklarına harçlık oluyor. Bu da aile bütçesine biraz da olsa bir katkı sunuyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Ulaşım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da Öğrencilere Ücretsiz ve İndirimli Ulaşım İmkanı - Son Dakika

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