Sakarya'da yeni inşa edilecek barajla yıllık 6 milyon kilovat elektrik üretilecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yap-işlet-devret modeliyle yapılacak Darıçayı Barajı'ndan her yıl 400 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, öncelikle kentin bugünkü ihtiyaçlarını karşılayacak projeler ürettiklerini söyledi.

Üretilen projelerin aynı zamanda ilerleyen yıllarda söz konu su olabilecek nüfus artışıyla ortaya çıkacak ihtiyaçlara cevap vermesini arzu ettiklerini belirten Yüce, böylece kamunun kaynaklarını en verimli şekliyle kullandıklarını kaydetti.

Yüce, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçeleri için hizmet verecek ve 1,5 milyar liralık maliyetle yapılacak barajın projesini hazırladıklarını dile getirerek, "Baraj ve üzerine kurulacak 6 GW yani 6 milyon kilovat yıllık üretime sahip hidroelektrik santralle hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Baraj ve tesisle birlikte yaklaşık 30 kişilik istihdamı da öngörmekteyiz. Baraj sayesinde bölgede meydana gelen taşkınları önleyeceğiz. Bizim için çok önemli olan su kaynaklarımıza sahip çıkacak ve çevremizi koruyacağız. Şehrimizin Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde ikamet eden hemşehrilerimizin kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

Projeyle yıllık 40 milyon metreküp içme suyu ile sanayi tesislerinin endüstriyel su ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Barajımızı yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceğiz. Proje orta vadede kendini amorti edecek ve Sakaryalıların mülkü olacaktır. Mutluyuz, gururluyuz, Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Yıllık 400 milyon lira gelir elde etmesi öngörülüyor. 4 yılda kendisini amorti etmesi bekleniyor. Mutluyuz, gururluyuz. İsale hatları, arıtma tesisleri, hidroelektrik santrali ile bir bütün olarak ele aldığımız barajımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin planlanması sırasında sundukları katkı ve iş birlikleri için SATSO'ya ve Başkan Akgün Altuğ'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum."

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya sanayicileri olarak ülke ve şehir için ellerini taşın altına koymak istediklerini belirterek, "Şehrimizin geleceğine, bundan sonraki 30-40-50 yılına yetecek kadar üretimler olacağını düşünüyorum. Bunların hepsini strateji master planında değerlendirdik. Yol, su, doğal gaz, elektrik gibi bütün ihtiyaçları öngördük ve bu anlamda şimdiden çalışmalara başladık. Çalışmaların en başında Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı destekler var." değerlendirmesinde bulundu.