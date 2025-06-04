Sakarya İhracatında Büyük Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya İhracatında Büyük Artış

04.06.2025 21:56
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SATSO Başkanı Altuğ, Ro-Ro seferlerinin ihracatı artırdığını ve mayıs ayı ihracatında yüzde 36,6 artış yaşandığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Karasu ile Köstence arasındaki karşılıklı Ro-Ro seferleri sayesinde Avrupa ülkelerine ihracatta ciddi artışlar yakaladıklarını bildirdi.

SATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat verilerine ilişkin Altuğ'un değerlendirmelerine yer verildi.

Sakarya'nın mayıs ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 36,6 artış gösterdiğini belirten Altuğ, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15'lik düşüşle 509 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Altuğ, yılın ilk çeyreğinde kümülatif ihracatın 2 milyar doları aştığı bilgisini vererek, Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan sektörlerin otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları olduğunu ifade etti.

Kent ihracatının 25 ana sektörün 13'ünde geçen yıla kıyasla artış gösterdiğini vurgulayan Altuğ, "Şehrimizin lokomotifi otomotiv endüstrisi geçtiğimiz aya kıyasla ihracatını yüzde 40 artırsa da geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla yüzde 20'lik düşüş sergiledi." ifadelerini kullandı.

Makine ve aksamları, çelik ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde yüzde 40'lık ihracat artışıyla Nisan ayının telafi edildiğini belirten Altuğ, Sakarya iş dünyasının mayıs ayında serbest bölgeler dahil olmak üzere dünyanın 118 noktasına ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerin İspanya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya olduğunu kaydeden Altuğ, şöyle devam etti:

"Toplam 50 ülkeye ihracatımız arttı. 22 ülkeye yüzde 100'ün üzerinde, 9 ülkeye de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50'nin üzerinde daha fazla ihracat yaptık. Özellikle Romanya, Yunanistan, İsviçre ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde ciddi artışlar yakaladık. Bunda Karasu Limanımız ile Köstence arasındaki karşılıklı Ro-Ro seferlerinin etkisi büyük."

"Sakarya ilk çeyrekte 330 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi"

Altuğ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret verilerine de dikkati çekerek, Sakarya'nın Nisan ayında ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 100 olduğunu ve yılın ilk üç ayında yaklaşık 330 milyon dolar dış ticaret fazlası verildiğini bildirdi.

Dünyanın ciddi bir rekabet döneminde olduğunu ve bu tabloda üretmekten, ihraç edip büyümekten başka çarelerinin olmadığını vurgulayan Altuğ, küresel ticaretteki gerilimler ve gümrük tarifeleri nedeniyle Türk iş dünyasının baskı altında olduğunu belirtti.

Devletin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki çabalarını gördüklerini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın rekabetçi kalması adına yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok gelişmede ülkemizin entegre olması için çalışılıyor. Ancak iş dünyamız için uygun finansman kaynaklarının hayata geçirilmesi, istihdamı destekleyici daha çok politika faydalı olacaktır. Kazancının çoğunu finansman giderlerine ayırmak zorunda kalan üreticimiz yeni yatırımlara yönelemiyor, kapasitesini genişletemiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya İhracatında Büyük Artış - Son Dakika

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