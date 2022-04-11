"Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" programı - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, geçen yıl bu zamanlarda insanlığın ortak sorunu olan pandemiyle mücadelenin konuşulduğunu belirterek, "Bugünse devam eden bu küresel soruna uluslararası alanda yaşanan çatışma ortamı eklenmiş durumda. Sınırlarımızın biraz ötesinde yaşanan savaş hepimiz için çok kaygı verici. Tüm dünya için barış ve huzur ortamının tehdit altında olduğu bu dönemde sosyal bilimlerin yol göstericiliğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var." dedi.

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine 17 yıldır verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye'deki ilk uluslararası ödül programı olan "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" çevrimiçi törenle sahiplerini buldu.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin 2022 yılı konusu "Küreselleşmenin Geleceği: Devletin Dönüşü mü?" olarak belirlendi. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde 45 yaşını aşmamış araştırmacılar ile sosyal bilimler alanında yılın temasına uluslararası alanda en önemli katkıyı sağlayan bilim insanı ödüllendirildi.

Ayrıca törende kapsamında Jüri Özel Ödülü, Harvard Üniversitesinde karşılaştırmalı politika dersleri veren Profesör Pippa Norris'e verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" töreni ile onursal başkanları Sakıp Bey'in anısının yaşatıldığını, onun da istediği gibi bilime ve bilim insanlarına olan desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Sabancı, "Sakıp Sabancı ailesinin çok değerli katkılarıyla, Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle verilen bu ödül programı sosyal bilimler dalında uluslararası alanda verilen Türkiye'deki ilk ve tek ödül programı olma özelliğini taşıyor." dedi.

Geçen yıl bu zamanlarda insanlığın ortak sorunu olan pandemiyle mücadelenin konuşulduğunu anımsatan Sabancı, "Bugünse devam eden bu küresel soruna uluslararası alanda yaşanan çatışma ortamı eklenmiş durumda. Sınırlarımızın biraz ötesinde yaşanan savaş hepimiz için çok kaygı verici. Tüm dünya için barış ve huzur ortamının tehdit altında olduğu bu dönemde sosyal bilimlerin yol göstericiliğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yılın konusu " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik"

Sabancı, "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri arkasında sosyal bilimlerin gücünü alarak her yıl farklı bir konuda bugünü anlama ve geleceğe ışık tutmada önemli bir yol katediyor. Ayrıca her geçen yıl başvuru aldığımız ülke sayısını Amerika'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada artırarak güçlü bir uluslararası ödül programı olduğunu da ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Sabancı Üniversitesinin disiplinler arası duvarları kaldıran eğitim yapısının da Türkiye'nin başarılı girişimciler yetiştirmesinde önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden Sabancı, "Birlikte yaratmak ve geliştirmek felsefemizi sadece bilimde değil eğitimde, ekonomide, teknolojide ve daha birçok alanda yansıtmaya çalışıyoruz ve sonuçlarının başarılı olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Sabancı, gelecek yıl Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağının altını çizerek, "Bundan hareketle sürece liderlik eden ödül kurulumuz önümüzdeki yılın konusunu "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik" olarak belirledi. Önümüzdeki yılda ufuk açıcı çalışmaları ödüllendireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Küreselleşme, batılılaşma, modernleşme ve Amerikanlaşma ile karıştırılmamalı"

Profesör Pippa Norris de sosyal bilimlerde mükemmelliği teşvik ve takdir eden dünyanın önde gelen ödüllerinden biri olan 2022 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'ne katılmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Norris, "Geçtiğimiz yıllarda önde gelen iş insanı ve hayırsever Sakıp Sabancı'nın anısına hitap edilen bu ödül, ekonomik kalkınma, pandemilerin etkisi ve uluslararası ilişkilerde yumuşak gücün rolü gibi son yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya olduğu bir dizi kritik soruna odaklanmıştı." dedi.

Bu yılki temanın "Küreselleşmenin Geleceği: Devletin Dönüşü mü?" olduğunu hatırlatan Norris, "Küreselleşmenin fikirlerin, paranın, malların hızlı akışı olabilir. Aynı zamanda küreselleşme üç tane unsura sahiptir. Bu unsurlar, kültürel, ekonomik ve siyasidir." şeklinde konuştu.

Norris, küreselleşmenin karmaşık da bir konsept olduğunun altını çizerek, küreselleşmenin batılılaşma, modernleşme ve Amerikanlaşma ile karıştırılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Jüri Başkanı Oya Yeğen ise sosyal bilimler alanında çalışan genç araştırmacıların böyle saygın bir ödülle destekleniyor olmasının gerçekten son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Bu nedenle bir kez daha Sakıp Bey'in bizlere ne kadar önemli bir bırakmış olduğunu ifade etmek isterim." dedi.