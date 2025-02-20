Salihli TSO, Kula ve Selendi\'deki Başarılı Üyelerini Ödüllendirdi

Ekonomi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), en fazla vergi veren, en çok istihdam sağlayan ve ihracat yapan Kula ve Selendi'deki üyelerini ödüllendirdi. 2022 ve 2023 yıllarındaki faaliyet ve gelirleri kapsayan değerlendirme sonucunda 101 kişiye protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, kendi bünyesinde bulunan Kula ve Selendi'deki iş dünyasına yönelik "Kent Ekonomi Ödülleri Töreni" düzenledi. Şubat ayı Meclis Toplantısı'nı Kula'daki Tome Tesisleri'nde gerçekleştiren Salihli TSO, iki komşu ilçenin iş dünyası temsilcilerini de etkinlikte buluşturdu.

Ödül Töreni'nin açış konuşmasını yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, bir gelenek haline getirdikleri Kent Ekonomi Ödül Töreni ile 2022 ve 2023 yıllarında en çok kurumlar ve gelir vergisi veren, en fazla istihdam sağlayan, en çok ihracat yapan üyelerine bir yandan teşekkür ederken, diğer yandan da daha fazlasını yapmaları konusunda teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Ülke ekonomisinin durumu ve iş çevrelerinin karşılaştığı sorunlar hakkında da genel bir değerlendirme yapan Yüksel, özel sektörün finansmana ulaşmada zorluklar çektiğini kaydetti. Kalifiye eleman sıkıntısının da önemli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Yüksel şu değerlendirmeyi yaptı: "İş dünyasının en önemli sorunu kalifiye eleman bulamamak iken, ülkemizin en önemli sorunlarından biri de işsizliktir. Genel işsizliğin oranının yüzde 8,6 ile 3 milyon 100 bin kişiye ulaştığını istatistiki verilerden görüyoruz. Bu da bize durumun nasıl bir tezat içinde olduğunu açıkça gösteriyor. Bir tarafta kalifiye eleman ihtiyacı, diğer tarafta işsizlik sorunu. Demek ki gençlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yetiştiremiyoruz. Ülke olarak bu sorunu çözmek zorundayız."

Ekonomi Ödülleri Töreni'nde bir konuşma yapan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, verginin önemine vurgu yaptı. Kaymakam Özdemir, vergisini hakkıyla ödeyen, ihracat yaparak ve istihdam sağlayarak ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür etti.

Törende Kula ve Selendi'de 2022 ve 2023 yıllarında en çok kurumlar vergisi veren, en çok gelir vergisi ödeyen, en çok ihracat yapan ve en fazla istihdam sağlayan toplam 101 kurum ve kişiye plaket takdim edildi. Etkinlikte ayrıca Kula ve Selendi'de 30 yılını dolduran faal firmalar da plaketle ödüllendirildi.

STSO tarafından düzenlenen Ekonomi Ödülleri Töreni'ne Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkan vekili Semra Gündüz, Kula Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Kula SGK Müdürü Mehmet Dutar, Kula Mal Müdürü Enver Kahraman, Kula Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Demirci, Selendi Emniyet Amiri Emre Gevanci, Selendi Mal Müdürü Hamza Bayram, Salihli TSO Meclis Üyeleri, Kula ve Selendi meslek odaları başkanları ile Kula ve Selendili iş insanları katıldı. - MANİSA