Toprak yumuşayınca çıkmaya başladılar, dolması yapılıyor! Günlük 2 bin lira kazanan var - Son Dakika
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Ekonomi

Toprak yumuşayınca çıkmaya başladılar, dolması yapılıyor! Günlük 2 bin lira kazanan var

Toprak yumuşayınca çıkmaya başladılar, dolması yapılıyor! Günlük 2 bin lira kazanan var

Bahar aylarında yumuşayan topraktan çıkmaya başlayan salyangozlar, birçok kişi tarafından toplanıp alıcılara kilosu 35 liradan satılıyor. Günlük 2 bin lira kazandıran salyangozların dolması yapılıyor.

04.04.2025 09:43  Güncelleme: 09:47
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde mart ve nisan yağmurlarıyla yumuşayan topraklar gençler ve kadınlara ek gelir imkanı sunuyor. Topraktan yüzeye çıkan irileşmiş kara salyangozlarını toplayan gençler ve kadınlar, bölgeye gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satıyor.

GÜNLÜK 2 BİN LİRA KAZANIYORLAR

İyi bir noktayı belirlemeyi başaranlar birkaç çuval toplayıp günlük 2 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor. İri oldukları için kilo bastığını belirten toplayıcılar, bu dönemde aile bütçesine katkı sağlıyor. Her ne kadar ülkede bazı yerlerde kurulan çiftliklerde binlerce ton üretimi yapılsa da doğadan toplanan kara salyangozları da fabrikalara götürülüp işleniyor.

Toprak yumuşayınca çıkmaya başladı, kilosu 35 lira! Günlük 2 bin lira kazanan var

DOLMASI YAPILIYOR

Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ithal ediliyor. Birçok ülkede sevilerek tüketilen ancak Türkiye'de damak tadına uymaması nedeniyle talibi olmadığı için ihraç edilen salyangoz ürünleriyle ülkeye ciddi oranda ekonomik katkı sağlanıyor.

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultandağı, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toprak yumuşayınca çıkmaya başladılar, dolması yapılıyor! Günlük 2 bin lira kazanan var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Uuu bbb:
    zıkkım yeyin 17 2 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Yiyecek bitti sümüklüsüne mi kaldınız? 12 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Hayırdır müslüman mahallesinde salyangoz mu satıyorsunuz 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aq yurtdışında tanesi3 tanesi en az 1 dolar veya Euro biz kilosunu 35 gönderiyoruz zarar 4 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    eskiden çocukluk zamanımızda para veriyolar diye poşet poşet toplardik...yağmurlu üzüm bağlarında.. tabiki bizim kulturumuzde yenilmez yurt dışına satılırdı... 4 0 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    Cagala 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Toprak yumuşayınca çıkmaya başladılar, dolması yapılıyor! Günlük 2 bin lira kazanan var - Son Dakika
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