SAMEKS Bileşik Endeksi Mayısta Referans Değerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

SAMEKS Bileşik Endeksi Mayısta Referans Değerin Altında Gerçekleşti

SAMEKS Bileşik Endeksi Mayısta Referans Değerin Altında Gerçekleşti

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in mayıs ayı sonuçları açıklandı. Mayısta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 7,6 puan ivme kaybederek 49,5'e geriledi ve referans değerin altında gerçekleşti. Hizmet sektöründe girdi alımlarının yavaşlaması ve iş hacminde daralma, sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin azalması ve üretimde daralma etkili oldu. Bu sonuçlar, Şubat 2023'ten bu yana ilk kez iktisadi faaliyetin aylık bazda daraldığına işaret etti.

31.05.2024 10:35
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta önceki aya göre 7,6 puan ivme kaybederek 49,5 puana geriledi ve referans değerin altında gerçekleşti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mayısta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 7,6 puan ivme kaybederek 49,5'e geriledi ve referans değerin altında gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 8,3 puan azalarak 49,8 seviyesine geriledi. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de 9,8 puan hız kaybederek 49,6 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektöründe gözlenen azalışta girdi alımlarının sert bir şekilde yavaşlaması ve buna bağlı olarak iş hacminde kaydedilen daralma etkili oldu. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin önceki aya göre belirgin bir şekilde azalması, üretimde gözlenen daralmanın belirleyicisi oldu.

Söz konusu gelişmeler neticesinde mayısta 49,5 puanlık seviyesiyle referans değer altına gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi, asrın felaketinin yaşandığı Şubat 2023 döneminden bu yana ilk kez, iktisadi faaliyetin aylık bazda daraldığına işaret etti.???????

Kaynak: AA

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