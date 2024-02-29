SAMEKS Bileşik Endeksi Şubatta 0,7 Puan Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

SAMEKS Bileşik Endeksi Şubatta 0,7 Puan Azaldı

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in şubat ayı sonuçları açıklandı. Şubatta önceki aya göre 0,7 puan azalarak 50,6 puan olan SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitenin canlı bir görünüm arz ettiğini ancak ivme kaybı yaşandığını gösterdi. Sanayi sektöründe yeni siparişlerin azalmasıyla üretimde daralma yaşanırken, hizmet sektöründe iş hacminde durağanlık görüldü.

29.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta önceki aya göre 0,7 puan azalarak 50,6 puan oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in şubat ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, şubatta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,7 puan ivme kaybetti ve 50,6 puanla referans değerin hemen üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmede Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi'nin önceki aya göre 4,3 puan azalarak 49,9 puana gerilemesi etkili oldu. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise 0,1 puan artış kaydetmesine karşın, 49,7 seviyesinde gerçekleşerek bu dönemde de referans değerin altında kaldı.

Sanayi sektöründe gözlenen azalışta yeni siparişlerin sert bir şekilde gerilemesiyle üretimde kaydedilen daralma etkili olurken, hizmet sektörünün izlediği yatay seyirde ise sektöre ilişkin iş hacminde gözlenen durağan görüntü ön plana çıktı.

Bu gelişmeler neticesinde 50,6 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlı bir görünüm arz ettiğine, buna karşılık önceki aya göre ivme kaybı yaşandığına işaret etti.

Kaynak: AA

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