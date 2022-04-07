Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı - Son Dakika
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Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı

07.04.2022 09:54
Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da 2022 yılında 82 proje ile 98 milyon 702 bin TL'lik yatırım yapacak.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da 2022 yılında 82 proje ile 98 milyon 702 bin TL'lik yatırım yapacak.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da 29 inşaat, 48 orman ve 5 hayvancılık olmak üzere toplam 82 projesi bulunuyor. Bu projelerin toplam maliyeti 98 milyon 702 bin TL olurken, projelerin fiziksel gerçekleşme oranı ise yüzde 11 seviyesinde oldu. Samsun'un orman varlığı 2002 yılında 369 bin 517 hektar alanken, orman varlığı yüzde 5,4 oranında arttırılarak 2022 yılında 389 bin 478 hektar alana yükseltildi.

Yol yapım çalışmaları çerçevesinde Samsun'da 125 km yol yapılması planlanırken bu yolun 55 km'si tamamlandı. 130 km'lik yangın emniyet yolu yapımının 41 km'si bitirilirken, 38 km'lik traktör yolu yapım işinin de 14 km'si tamamlandı. Bölge müdürlüğü tarafından toplam planlanan 294 km yol yapım işinin 110 km'si nisan ayı itibarıyla tamamlandı. Bu yolların yapımına 6 milyon 479 bin TL ödenek ayrıldı.

500 bin adet fidan üretildi hedef 2 milyon 900 bin fidan üretimi

Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 80 hektar alanda ağaçlandırma yapılması planlanırken şu ana kadar 10 hektar alanın ağaçlandırılması tamamlandı. 300 hektar alanda yapılması planlanan endüstriyel ağaçlandırma işinin de 40 hektar alanı bitirildi. Ayrıca 100 hektar alanın mera ıslahı planlandı ve 10 hektar alanın mera ıslahı bitirildi. 2022 yılında Samsun, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında hedeflenen 2 milyon 900 bin fidan üretiminden 500 bin adeti üretildi. Ayrıca 900 bin adet fidanın da bakımı yapıldı.

34 aileye 3 milyon 88 bin TL kredi desteği

ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde Süt Sığırcılığı Projesi çerçevesinde 750 bin TL, Üretim Geliştirme Projesi çerçevesinde 2 milyon 100 bin TL ve Arıcılık Projesi çerçevesinde de 238 bin TL ödenek üreticilere verilecek. 2022 yılında ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde 3 projede 34 aileye toplamda 3 milyon 88 bin TL'lik kredi desteği verilecek. - SAMSUN

Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı
Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı
Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı

YORUMLAR
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Adana en çok yatırım yapılan 9'uncu il Adana en çok yatırım yapılan 9'uncu il Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL

Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Lirası, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'a 82 proje ile 98 milyon TL'lik orman yatırımı - Son Dakika


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