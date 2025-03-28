Samsun'a Dev Yatırımlar: MKE ve Chery

Savunma ve otomotivde yeni merkez Samsun: MKE ve Chery yatırımları

Yerli ve yabancı yatırımcının yeni gözdesi Samsun'da MKE ve Chery'nin fabrika alanları dronla görüntülendi

AK Parti Samsun İl Başkanı Mhemet Köse:

"Chery 1 milyar dolar 5 bin istihdam, MKE 2 milyar TL ve 2 bin istihdam kapasiteli yatırım yapacak"

SAMSUN - Yerli ve yabancı yatırımcının yeni gözdesi olan Samsun'da Makine Kimya Endüstrisi ve Chery'nin fabrika kuracağı alanlar havadan görüntülendi.

Savunma sanayi ve otomotiv sektörlerinde büyük yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Samsun, cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. MKE'nin savunma sanayine yönelik üretim yapacağı tesisin yanı sıra, Chery de Türkiye'deki yatırımını Samsun'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şehrin stratejik konumu ve sanayi altyapısı, yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmeye devam ediyor. Planlanan fabrikaların şehre ekonomik katkı sağlaması ve istihdamı artırması bekleniyor. Dev yatırımlarla gündemde olan Samsun, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji üssü olma yolunda ilerliyor.

"Dev yatırımlar, diğer yatırımları da çekecek"

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, dev yatırımların Samsun'a diğer dev yatırımları da çekeceğini, yan sanayi ve başka ürünlerle ilgili yatırımlar için de görüşmelerin devam etiğini açıkladı.

Köse, "Samsun'a 2 büyük yatırım gelmiş oldu. Biri ülkemizin önemli kuruluşlarından MKE, diğeri de otomotiv endüstrisinde dünya çapında olan Çinli Chery firması. Çin'den gelecek yatırım 6 aydır Samsun gündemindeydi. Bu işin olumlu sonuçlanmasında ilk önce Cumhurbaşkanımızın Samsun'a olan destekleri ve teveccühleri var. Şehir, Samsun siyaseti ve Samsunlu bunu istedi ve hamdolsun gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız da bu yatırımı dünyaya duyurdu. MKE çok kısa sürede gündeme geldi ve hızlı bir şekilde sonuçlandı. Tabelalar da arsaya asıldı. Süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok başka yatırımlar daha var. Çok ciddi bir ivmede yatırımlar devam edecek. İlk etapta 1 milyar doların üzerinde olacağı tahmin edilen Chery yatırımı olacak. Chery'de 5 bin istihdam, yıllık 200 bin araç üretimi olacak. Bu, başka yatırımları da buraya çekmede bir ekosistem oluşturacak. MKE de 2 milyar TL civarındaki bir yatırımla 2 bin kişilik bir istihdam sağlayacak. İlk planda bu 2 yatırım hayata geçecek. Daha sonra yan sanayi ve başka ürünlerle ilgili yatırımlar da devam edecek. Samsun'da büyük yatırım hamleleri de devam ediyor" dedi.

"Yatırım, kısa sürede gerçekleşecek"

Yatırımların kısa sürede gerçekleşeceğini belirten Köse, CHP Samsun İl Başkanlığı'nın açıklamalarını değerlendirerek, "Bir ülkeye hizmet etmek için illa iktidarda olmak gerekmez. Muhalefet yaparak da ülkeye hizmet edersiniz. Eğer derdiniz ülkeye hizmet etmek değil de ülkeye hizmet edenlere ayak bağı olmaya çalışmaksa, bu şekilde negatif değerlendirmeler yapmaya çalışırsınız. O nedenle CHP'nin Chery açıklamasını kayda değer bulmuyorum. Çünkü ya Samsun'daki bu heyecanı bilmiyorlar ya da yanlış bilgi üzerinden hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanımız, Chery yetkililerine teşekkür belgesini tüm kamuoyu önünde verdi. Yatırım, kısa sürede gerçekleşecek" diye konuştu.

Dev yatırımların yapılacağı Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ndeChery için ayrılan bin 200 dönümlük alan ile MKE tarafından kullanılacak ve genişletilecek eski Çarşamba Şeker Fabrikası alanı havadan görüntülendi.