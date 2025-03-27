Samsun'a iki dev yatırım: MKE ve Chery - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'a iki dev yatırım: MKE ve Chery

Samsun\'a iki dev yatırım: MKE ve Chery

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ve Chery yatırımlarının şehre kazandırılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Chery ile Samsun'umuz 1 milyar dolar yatırım kazanmış olacak.

27.03.2025 09:30  Güncelleme: 09:33
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Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ve Chery yatırımlarının şehre kazandırılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Chery ile Samsun'umuz 1 milyar dolar yatırım kazanmış olacak. En büyük gayemiz Samsun'umuzun evladının doğduğu yer, doyduğu yer olsun" dedi.

Çin merkezli otomotiv şirketi Chery, Samsun'da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı otomobil fabrikasında 5 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi. Ayrıca Makine Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Çarşamba Üretim Kampüsü'nün tabelaları da asıldı. Başkan Halit Doğan, binlerce kişinin istihdam edileceği yatırımlar için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu.

"Chery ile Samsun'umuz 1 milyar dolar yatırım kazanmış olacak"

5 binden fazla kişinin istihdam edileceği otomotiv yatırımı ile ilgili paylaşımda bulunan Halit Doğan, "İstedik, emek verdik, Samsun yatırımların en büyüğünü hak ediyor dedik. Lojistik konumu, genç nüfusu, nitelikli iş gücü, güçlü altyapısı ve nicesiyle Samsun'umuz inşallah bundan sonraki süreçte de yatırımcıların gözde adresi olacaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a Samsun'un kuzeyin üretim merkezi olmasını sağlama yönünde büyük bir hedef ortaya koyarak sürecin başından bu yana olan katkısı ve emeği için TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız, Milletvekilimiz Mehmet Muş'a şehirdeki birlik ve beraberliğe olan katkıları ve emekleri için Milletvekillerimiz Yusuf Ziya Yılmaz'a, Çiğdem Karaaslan'a, Orhan Kırcalı'ya, Ersan Aksu'ya ve Samsun'umuzun tüm milletvekillerine, OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Valimiz Orhan Tavlı'ya müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyelerimize, hem Ankara'da hem Samsun'da emeği geçen tüm herkese Samsun'umuz adına, bu şehrin çocukları, gençleri adına şükranlarımı sunuyorum. Chery ile Samsun'umuz 1 milyar dolar yatırım kazanmış olacak. 5 binden fazla kişiye de istihdam sağlanacak. Yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araç ve parçalarının üretimi gerçekleştirilecek. Samsun'umuz inşallah bundan sonraki süreçte de yatırımcıların gözde adresi olacaktır. Ülkemize, şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Samsun yatırımın merkezi olsun" diye konuştu.

"MKE tabelaları asıldı"

Atıl durumda bulunan eski Çarşamba Şeker Fabrikası'nda faaliyete başlayacak Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yatırımı hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Doğan, "En büyük gayemiz Samsun'umuzun evladının 'doğduğu yer, doyduğu yer olsun' diyeydi. İnşallah artık şehrimizin evladı çalışmak için gurbete gitmek durumunda kalmayacak. Şehrimiz yatırımlarla anılacak; büyüyecek, daha ileri gidecek. MKE Çarşamba Üretim Kampüsümüzün bugün tabelaları asıldı. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza ve ülkemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız, Milletvekilimiz Mehmet Muş'a, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü İlhami Keleş'e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize, şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halit Doğan, Politika, Ekonomi, samsun, Chery, MKE, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'a iki dev yatırım: MKE ve Chery - Son Dakika

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