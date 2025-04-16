Samsun'a MKE Lisesi Geliyor

Samsun'a savunma sanayi lisesi

Başkan Halit Doğan: "MKE Lisesi geliyor"

Samsun'da Akademik Meslek Tanıtım Günleri

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da Makine Kimya Endüstrisi A.Ş.fabrikasının arkasındaki lisenin "MKE Lisesi" haline getirileceğini açıkladı.

"Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri", Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da başladı. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Akademik Odalar Birliği iş birliğinde düzenlenen etkinliğin açılış töreni yapıldı. 22 oda ve 3 kurumun katkılarıyla 3 gün sürecek etkinlikte, gençler stantlar aracılığıyla meslekler hakkında bilgi alacak.

Programın açılışında konuşan Samsun Akademik Odalar Birliği Dönem Başkanı Akın Ömür, Samsun'da ilki düzenlenen Akademik Meslek Tanıtım Günleri'nin gençlerin meslek seçiminde ve gelecek planlamasında önemli bir rol üstleneceğini belirterek, 3 gün boyunca sürecek etkinliklere tüm öğrencileri davet ettiklerini söyledi.

"Samsun'un evlatları Samsun'da aradığı tüm imkanları bulsun"

Tanıtım günlerinde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Samsun'un geçmişi kadar geleceğinin de parlak olması gerektiğini vurguladı. Başkan Halit Doğan konuşmasında Samsun'un yatırım açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Samsun geçmişiyle gurur duyulan bir şehir. Biz istiyoruz ki geleceği de sizlerin sayesinde gurur duyulan bir şehir olsun. Samsun'un evlatları, Samsun'da aradığı tüm imkanları bulsun. İş bulsun, AŞ bulsun, aradığı konforlu yaşamı burada yakalasın istiyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını artırıyoruz. Uluslararası yatırımcıların şehrimize gelmesiyle ilgili önemli bir eşikteyiz. Çarşamba'da MKE önemli bir fabrikanın temelini atıyor. Arkasında bir lise inşaatı devam ediyor. Önce OSB'nin istihdam ihtiyacını karşılasın diye başlanmıştı ama belki ileride bu okul 'MKE Lisesi' olarak hayata geçecek. Samsun'umuza, evlatlarımıza yakışır güzel okullar yapmayı arzu ediyoruz" dedi.

Samsun'un hem Uzak Doğu'dan otomotiv firmaları hem de savunma sanayisi yatırımları açısından ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Doğan, "Burada en çok gençlerimize güveniyoruz. Gençliğinize ve çalışkanlığınıza olan inancımızla bu yatırımları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım günlerinin gençlere gelecek açısından önemli kazanımlar elde ettireceğine de vurgu yapan Başkan Doğan, "Bugün akademik odalarımızla beraber geleceğinizde hangi meslekler sizin için kıymetli olur? Siz hangi meslekler sizin için daha uygun? Siz hangi mesleklere daha uygunsunuz tanıma, büyüklerinizle konuşma, büyüklerinizin sizleri tanıması, sizlerin onları tanıması için çok önemli bir etkinlik. Samsun'da ilkini yapıyoruz. Emek veren herkese saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Program, açılış konuşmalarının ardından stantların gezilmesi ile devam ederken, etkinliklerin 3 gün boyunca süreceği belirtildi. Programa ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, meslek odalarının temsilcileri ve davetliler ile öğrenciler katıldı.