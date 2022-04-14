Havayolu yolcu sayısı yüzde 34 arttı - Son Dakika
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Havayolu yolcu sayısı yüzde 34 arttı

14.04.2022 13:57
Havayolu yolcu sayısı yüzde 34 arttı

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan 2022 yılı Mart ayında hizmet alan yolcu sayısı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 34 artarak 93 bin 816 oldu.

Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan 2022 yılı Mart ayında hizmet alan yolcu sayısı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 34 artarak 93 bin 816 oldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı açıklamasında, "DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2021 yılı Mart ayında 66 bin 722'si iç hat, 3 bin 308'i da dış hat olmak üzere toplam 70 bin 30 olan yolcu trafiği, 2022 yılı Mart ayında iç hatta yüzde 27'lik artışla 84 bin 992, dış hatta yüzde 166'lık artışla 8 bin 824, toplamda ise yüzde 34'lük artışla 93 bin 816 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Mart ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 826'sı iç hat, 84'ü da dış hat olmak üzere toplamda 910, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 850 ton oldu. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise toplam yolcu trafiği 2021 yılı Ocak-Mart dönemine göre yüzde 41'lik artışla 279 bin 890, uçak trafiği 2 bin 736, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 771 ton olarak gerçekleşti" dedi. - SAMSUN

Havayolu yolcu sayısı yüzde 34 arttı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havayolu yolcu sayısı yüzde 34 arttı - Son Dakika


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