Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 ila 20 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 15,00 20,00 Somon 30,00 40,00 İstavrit 15,00 25,00 Tirsi 15,00 20,00 Mezgit 20,00 25,00 Levrek (deniz) 25,00 30,00 Çipura (çiftlik) 35,00 50,00 Sargan - - Palamut (tane) 13,00 15,00 Barbunya 15,00 20,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) 30,00 35,00 Lüfer (tane) Kötek - - Levrek 15,00 25,00 Alabalık - - Kefal 15,00 20,00 Uskumru 20,00 20,00

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