Samsun'da balık fiyatları
09.12.2021 17:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 ila 20 liradan satılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 15 ila 20 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|15,00
|20,00
|Somon
|30,00
|40,00
|İstavrit
|15,00
|25,00
|Tirsi
|15,00
|20,00
|Mezgit
|20,00
|25,00
|Levrek (deniz)
|25,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|50,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|13,00
|15,00
|Barbunya
|15,00
|20,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|35,00
|Lüfer (tane)
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|15,00
|25,00
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|15,00
|20,00
|Uskumru
|20,00
|20,00
Son Dakika 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!