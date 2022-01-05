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Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları

05.01.2022 16:35
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-30 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

15,0030,00
Somon40,0060,00
İstavrit10,0020,00
Tirsi15,0020,00
Mezgit20,0050,00

Levrek tane (deniz)25,00

30,00
Çipura (çiftlik)45,0075,00
Sargan--
Palamut (tane)15,0020,00
Barbunya20,0050,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)

Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık10,0015,00
Kefal15,0020,00
Uskumru20,0025,00

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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