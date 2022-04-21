Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da balık fiyatları

21.04.2022 14:29
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

25,0030,00
Somon50,0060,00
İstavrit24,0025,00
Tirsi--
Mezgit--

Levrek (deniz)50,00

 60,00
Çipura (çiftlik)55,0085,00
Zargana--
Palamut (tane)--
Barbunya--
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek60,0070,00
Levrek--
Alabalık35,0060,00
Kefal--
Sazan40,0050,00

YORUMLAR
500
Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı Samsun'da 2 mekanik katlı otopark projesi tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement