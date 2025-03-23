Samsun'da Bereketli Balık Sezonu - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Bereketli Balık Sezonu

Samsun\'da Bereketli Balık Sezonu

Samsunlu balıkçılar, yedi yılda bir görülen bereketli sezonun memnuniyet ile geçtiğini belirtti.

23.03.2025 09:53
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Samsunlu balıkçılar, yedi yılda bir görülen bereketli sezondan herkesin memnun olduğunu söyledi.

Hırçın Karadeniz, bu sezon cömert yüzünü gösterdi. Balık sezonu, palamut bolluğuyla başladı. Palamudun ardından hamsi, istavrit, mezgit, barbun ve çinekop da yüz güldürdü. Balıkçılar, nadir görülen bu bereketli sezonu geride bırakıyor.

Samsunlu balık satıcısı Onurcan Köse, bu sezonun herkes için güzel geçtiğini ifade etti. Köse, "Balık piyasası Ramazan dolayısıyla durgun geçiyor. Hamsi, istavrit ve mezgit kilogram başına 150 liradan satılıyor. Barbun ve somonun kilosu ise 200 liradan alıcı buluyor. Levrek 300 TL, çipura 350 TL, kalkan balığı ise kilogram başına 800 TL'den alıcı buluyor. Sezon 15 Nisan'da sona erecek ancak Ramazan nedeniyle av sezonu bitmiş gibi bir durum söz konusu. Az miktarda balık çıktığı için teknelerin çoğu kıyıda bekliyor. Az da olsa gelen balıkları müşterilere sunuyoruz" dedi.

"Bu bolluk 7 senede bir yaşanıyor"

Bu av sezonunun hem tutan hem satan hem de vatandaş için çok iyi geçtiğini belirten Köse, "Uzun bir süre palamut sattık, sonrasında ise 2 ay boyunca hamsi sattık. Çinakop, barbun, mezgit ve istavrit de bu sene oldukça bol oldu. Vatandaş da bolluk nedeniyle balığa doydu. Bu sene yalnızca tezgahta lüfer görmedik. Lüfer hariç tüm balık çeşitleri bol miktarda çıktı ve satışa sunduk. Bu bolluk 7 senede bir yaşanıyor. Önceki senelere göre bu sezon daha iyi geçti. Balık boldu ve fiyatlar oldukça uygundu. Av yasağından sonra ise tezgahta somon, alabalık, levrek, çipura, sazan, yayın, kefal, akbalık ve uskumru gibi balıkları satacağız" diye konuştu.

1 Eylül'de başlayan av sezonu, 15 Nisan itibarıyla sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Bereketli Balık Sezonu - Son Dakika

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