Samsun\'da Bitkisel Üretim Planı

Samsun'da 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretim planlaması kapsamında 2 yılda en az 119 bin 920 tonluk üretim artışı hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün hazırladığı planlamaya göre, 2025'te 2 milyon 66 bin 383 dekar alanda asgari 2 milyon 155 bin 324 ton üretim yapılması öngörülüyor. Bu rakamın 2027'de 2 milyon 133 bin 9 dekarlık alanda 2 milyon 275 bin 244 tona ulaşması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Samsun'da bitkisel üretim planlaması çerçevesinde hedeflediği rakamlar belli oldu. Buna göre Samsun'da bu yıl 38 bin 109 ton arpa, 52 bin 407 ton ayçiçeği, 35 bin 600 ton bezelye, 318 bin 818 ton buğday, bin 153 ton fasulye (kuru), bin 566 ton kanola, 19 bin 606 ton korunga, 34 bin 550 ton mısır ve 2 bin 756 ton soya üretimi planlanıyor. Bu ürünlerden 2026 yılında planlanan üretim miktarı ise arpada 39 bin 199 ton (yüzde 2,8 artış), ayçiçeğinde 53 bin 652 (yüzde 2,3 artış), bezelyede 39 bin 600 ton (yüzde 11,2 artış), buğdayda 323 bin 434 ton (yüzde 1,4 artış), fasulyede bin 225 ton (yüzde 6,2 artış), kanolada 8 bin 700 ton (yüzde 455 artış), mısırda 33 bin 744 ton (yüzde 2,3 azalış) ve soyada ise 46 bin 404 ton (yüzde bin 583 artış) asgari üretim planlanıyor.

Yonca, yeşil ot, yulaf, fiğ gibi yem bitkileri de olmak üzere 2025'te 2 milyon 66 bin 383 dekar alanda asgari 2 milyon 155 bin 324 ton üretim yapılması planlanıyor. 2026'da 2 milyon 96 bin 413 dekar alanda 2 milyon 258 bin 20 ton asgari bitkisel üretim beklenirken, 2027'de ise bitkisel üretim anlamında 2 milyon 133 bin 9 dekar alanda 2 milyon 275 bin 244 ton üretim planlaması yapıldı.

Yapılan bitkisel üretim planlamasına göre 2025 yılında 2 milyon 66 bin 383 dekar alanda asgari 2 milyon 155 bin 324 ton beklenen üretimin 2027 yılında asgari 119 bin 920 ton artarak 2 milyon 275 bin 244 ton olması hedefleniyor. - SAMSUN