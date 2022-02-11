Üye Girişi
Samsun'da e-ticaret zirvesi - Son Dakika

Samsun'da e-ticaret zirvesi

11.02.2022 10:31
Samsun'da e-ticaret zirvesi

Samsun'da organize edilen "KOBİ'lerle E-Ticaret Zirvesi", 12 Şubat Cumartesi günü Atakum'da yapılacak.

Samsun'da organize edilen "KOBİ'lerle E-Ticaret Zirvesi", 12 Şubat Cumartesi günü Atakum'da yapılacak.

Samsun'da e-ticaretle ilgilenen işletmeler ve girişimcileri hedef alarak onlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Samsun KOBİ'lerle E-Ticaret Zirvesi 2022" etkinliği, 12 Şubat Cumartesi günü Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Alanında uzman isimler katılıyor

Profesyonel SEO eğitmeni Ayhan Karaman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Strateji Uzmanı Berna Nur İşçimen, dijital pazarlama uzmanı Caner Sağır ve bir eğitim kurumunda kurucu olan Necmettin Türkekul gibi kendi alanında uzman konuşmacıların yer alacağı etkinlik, saat 13.00'te başlayacak.

Etkinlikte konuşmacılar, 'Sosyal Medya Stratejileri', 'E-Ticarette Pazarlama', 'Firmamızı Marka Nasıl Yapabiliriz' gibi konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirecek. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, E ticaret, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da e-ticaret zirvesi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:22 Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da e-ticaret zirvesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement