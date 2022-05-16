Fındığa alternatif aronya bahçeleri kuruluyor - Son Dakika
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Fındığa alternatif aronya bahçeleri kuruluyor

16.05.2022 10:59

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çarşamba Ovası'nda 10 dönüm araziye deneme amaçlı dikimi yapılan aronya meyvesinden iyi sonuç alınınca üretim alanının 100 dönüme çıkartılmasına karar verildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çarşamba Ovası'nda 10 dönüm araziye deneme amaçlı dikimi yapılan aronya meyvesinden iyi sonuç alınınca üretim alanının 100 dönüme çıkartılmasına karar verildi.

Çarşamba Ovası'nda tarımsal üretimi çeşitlendirerek özellikle fındık üreticilerine alternatif gelir kaynağı oluşturmak için Aronya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2020 yılında 10 dönüm arazide deneme amaçlı dikimi yapılan aronyanın üretimi başarılı oldu.

Üretim alanının 100 dönüme çıkartılması için ilk etapta Tarım ve Orman Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yüzde 75'i hibe olarak alınan 4 bin 400 aronya fidanı çiftçilere dağıtıldı.

İkinci etapta da 11 bin 880 aronya fidanı alınarak fındık üreticilerine alternatif ürün olarak dağıtılacak.

"Fındığa göre bir dönüm arazide daha yüksek gelir getirici oldu"

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Çarşamba Ovası'nın fındık ve kavak ağacı baskısı altında olduğunu kaydetti.

Aronya meyvesi deneme çalışmasını arazide kavak ağaçlarını sökerek yaptıklarını anlatan Sağlam, "Çarşamba Ovası'nı fındık baskısından kurtarabilmek için alternatif ürün arayışımız vardı. Kivi, aronya ve örtü altı yani seracılık tarımı ön plana çıktı. İki yıl önce aronya fidanlarını Bakanlığımızın desteğiyle alarak 10 dönüm arazide deneme yaptık. Fındığa göre bir dönüm arazide daha yüksek gelir getirici oldu. Fındıktan bir dönümden hava şartlarına göre ortalama 600 ile 800 kilogram arasında ürün alınırken aronya bahçesinde ise bir dönümde 1 ton ürün alınabiliyor. Bunun üzerine 10 dönüm olan deneme bahçemizi 100 dönüme çıkartmaya karar verdik." diye konuştu.

Geçen yıl kilogramı 30 liradan satıldı

Sağlam, tıbbi ve aromatik bir bitki olan aronyanın Kuzey Amerika'da doğal olarak yetiştiğini, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde ilaç ve gıda sanayisinde kullanılabildiğini belirtti.

Deneme amaçlı dikilen ürünün geçen yıl kilogramı 30 liradan satıldığını ifade eden Sağlam, "Gerçekten bu, üreticiler için büyük bir rakam. İnşallah Çarşamba Ovamızı fındık baskısından kurtarmak için değişik alternatif ürünlere yöneliyoruz." dedi.

Sağlam, Çarşamba Ovası'nda üreticilerin arazilerini belirlemek için diktikleri söğüt ağaçlarından da mutlaka kurtulmak gerektiğini vurgulayarak, söğüt ağaçlarının sınır belirlemenin ötesinde üretim alanını düşürdüğünü sözlerine ekledi.

Üretici İsmail Çelebi ise arazinin fındık ve kavak ağaçları ile kaplı olduğunu belirterek, "Fındığa alternatif olsun diye 10 dönüm arazime aronya diktim. İlk deneme çalışmasını ben yaptığım için diğer üreticilere de örnek olmak istedim. Ben aronyanın fındıktan daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Fındık üreticisi Ahmet Yılmaz da deneme amaçlı olarak 3 dönüm aronya fidanını arazisine dikeceğini aktardı.

Fındığa alternatif aronya bahçeleri kuruluyor
Fındığa alternatif aronya bahçeleri kuruluyor
Fındığa alternatif aronya bahçeleri kuruluyor
Fındığa alternatif aronya bahçeleri kuruluyor

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındığa alternatif aronya bahçeleri kuruluyor - Son Dakika


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