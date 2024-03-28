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Ekonomi

Samsun'da Genç Girişimciler Buluştu

Samsun\'da Genç Girişimciler Buluştu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Girişimcilik Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi. Genç girişimciler, başarılı girişimcilerin deneyimlerini dinleyerek ilham aldılar.

28.03.2024 16:03  Güncelleme: 16:32
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SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu tarafından "Girişimcilik Buluşmaları" etkinliğinin ilki yapıldı.

TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Genç Girişimciler Kurulu organizasyonuyla Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda Girişimcilik Buluşmaları etkinliği düzenlendi. Genç girişimciler ve girişimci adayları, katıldıkları buluşmada başarılı girişimcilerin hayat ve başarı öykülerini dinleyerek deneyimlerini öğrendiler.

Tüfekçi: "Bizim için önemli olan girişimciliğin bu şehirde kök salmasını sağlamak"

Samsun'da başarılı girişimcilerin sayısını arttırmaya yönelik hareketleri desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, "Bugün geldiğimiz noktada girişimci olmayı belirleyen pek çok husus var. Bizden önceki nesiller girişimcilik, kurumsallaşma, markalaşma, yenilikçilik gibi kavramlarla henüz tanışmadan atadan gördükleriyle ve kendi ticari zekalarıyla girişimcilik ekosisteminde kendilerine yer bulmaya çalıştılar. Üstelik pazar da bugünkü gibi değil, sınırları çizilmiş dar bir alandı. Kimisi için mahalle, kimisi için şehirle sınırlıydı. Bugün ise girişimin ölçeği ne olursa olsun rekabet ortamının sınırları dünyaya erişti. Zaman değişti, koşullar da değişti. Girişimcilik tanımı da değişti. Biz konuşurken de değişiyor. Çağın gereklerine göre dönüşüyor. Dolayısıyla girişimcilik tıpkı bizler gibi çok genç bir kavram. Sizler de genç girişimciler olarak yenilikçi fikirlerinizi çok daha donanımlı bir şekilde bizden çok daha bir şekilde ulaşabileceğiniz imkanlarla güçlendirerek geleceğe taşıyacak ve yeni nesillere referans olacaksınız. Bizim için önemli olan girişimciliğin bu şehirde kök salmasını sağlamak. Özellikle de gençlerde ve kadınlarda etkili olmasını sağlamaktır. Bu amaçla kurulan 2 derneğimizin başkanını da bugün siz genç girişimcilerle buluşturduk. Girişimcilik önemli ve bunu destekliyoruz" dedi.

Programda konuşan TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin ise "Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakından daha da geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasına öncülük etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu minvalde ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Girişimcilik Buluşmaları Programımızı çok önemsiyoruz. Bugün bizlerle birlikte olan başarılı girişimcilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Buluşma etkinliği açılış konuşmalarının ardından girişimci, ıslak mendilin mucidi eczacı Ataman Özbay ve eğitmen-danışman Gökhan Okçu'nun sunumları ile devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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