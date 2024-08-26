Samsun\'da kenevir hasadı gerçekleştirildi

Ekonomi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nun katılımı ile kenevir hasadı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Narlısaray Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nun yanı sıra Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlayan, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya katıldı.

Programında ardından Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu'na Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya tarafından Vezirköprü semaveri hediye etti. - SAMSUN