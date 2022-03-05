Samsun'da semt pazarları hareketli - Son Dakika
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Samsun'da semt pazarları hareketli

05.03.2022 17:51
Samsun'da semt pazarları hareketli

Samsun'da haftanın belli günleri kurulan semt pazarları hareketliliğini korurken, fiyatlar ise alıcıyı ve satıcıyı memnun etmedi.

Samsun'da haftanın belli günleri kurulan semt pazarları hareketliliğini korurken, fiyatlar ise alıcıyı ve satıcıyı memnun etmedi.

Ağabali Caddesi'nde kurulan Modern Pazar'da kabak 15 TL, biber 15 TL, domates 8-10 TL, patates 6 TL, soğan 1.5-2 TL, elma 5 TL, havuç 5 TL, turp 5 TL, limon 3-5 TL, ayva 7.5 TL, kivi 12 TL'ye satıldı.

Pazar esnafı Saim Kırbaş, "Domates yaz sezonunda çıkar bunlar sera ürünü ama yine de geçen seneye göre fiyatı pahalı. Geçen sene domates 4 TL civarındaydı. Şu an 8.5 TL. Karşıda bak 10-15 TL'ye de var. Bu domatesi 8 TL'ye aldık, 8.5'a satıyoruz. Şu anda masrafı geri topluyoruz. Satılsın diye böyle yapıyoruz, başka bir karımız yok" dedi.

Pazar esnafı Sadık Ocak, "Şimdi patates 6 TL. Patates ülkemize yetmediği için kendi pazarımızda mücadele ediyoruz. Patates şu an Sivas'tan geliyor. Daha sonra Adana tarafından gelecek. Allah o zaman memleketi korusun diyeceğim. Çünkü şu anda taze dönemi 6 TL, o zaman 10 TL'yi bulur diyorlar. Pazarda şu anda milletin alım gücü yok. Çünkü 1 kilo domates 10-15 TL arasında dolaşıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ise "Fiyatlar ateş pahası" yorumunda bulundu. - SAMSUN

Samsun'da semt pazarları hareketli
Samsun'da semt pazarları hareketli
Samsun'da semt pazarları hareketli
Samsun'da semt pazarları hareketli
Samsun'da semt pazarları hareketli

YORUMLAR
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Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracat Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracat Rusya domatesi ithal edemedi, fiyatı düştü Rusya domatesi ithal edemedi, fiyatı düştü

Türk Lirası, Domates, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da semt pazarları hareketli - Son Dakika


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