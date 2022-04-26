Samsun'da taksi ihalesi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da taksi ihalesi

26.04.2022 12:07
Samsun'da taksi ihalesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalesi yapacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalesi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalelerine çıkıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Atakent Taksi Durağında 2 Adet Taksi Plakası ve 2 Adet Taksi Durak Yeri, Yeni Mahalle Taksi Durağında 2 Adet Taksi Plakası ve 2 Adet Taksi Durak Yeri, İstiklal Taksi Durağında 2 Adet Taksi Plakası ve 2 Adet Taksi Durak Yeri, Mimar Sinan Taksi Durağında 5 Adet Taksi Durak Yeri için ihaleler gerçekleştirilecek.

Açıklamada, ihaleye katılacak olan istekli ile ilgili, "En az 1 yıldır Samsun'da ikamet ediyor olmak, ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olmayı taahhüt etmesi, isteklinin ihaleyi kazanması durumunda 'ticari araç tahsis belgesi' almayı taahhüt etmesi gerekmektedir" şartlarının yer aldığı belirtildi.

'Ticari taksi plaka ve ticari taksi durak yeri ihaleleri, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.30'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Ticari tahsis belgesi nasıl alınır?

Açıklamada ayrıca, ihale şartlarıyla ilgili detaylı şu bilgiler yer aldı:

"Ticari tahsis belgesi alma şartları, Samsun Büyükşehir Belediyesine başvurarak ilgili SGK müdürlüğünden ve vergi dairesinden kaydı olmadığını ibraz etmek. Emekli isteklilerimizde sadece vergi kaydı olmadığının ibrazı istenir. İsteklilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve tahsis belgesi almak için başvurduğu gün itibariyle 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Samsun Büyükşehir Belediyesi WEB Sayfası İlanlar Bölümünde yer almaktadır. Başvurular Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen yapılmaktadır." - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da 'İklim Değişikliği ve Etkileri' konulu resim yarışması yapılacak Samsun'da 'İklim Değişikliği ve Etkileri' konulu resim yarışması yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da taksi ihalesi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saçları kanayana kadar kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da taksi ihalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement