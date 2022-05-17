Samsun'da taksi ihalesi yapılacak - Son Dakika
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Samsun'da taksi ihalesi yapılacak

17.05.2022 11:33
Samsun'da taksi ihalesi yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi için taksi plakası ve taksi durak yeri ihalelerine çıkıldığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi için taksi plakası ve taksi durak yeri ihalelerine çıkıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 10 Adet Taksi Plakası ve 10 Adet Taksi Durak Yeri için ihaleler gerçekleştirilecek. Açıklamada, ihaleye katılacak olan istekli ile ilgili, "En az 1 yıldır Samsun ilinde ikamet ediyor olmak, İhaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olmayı taahhüt etmesi, İsteklinin ihaleyi kazanması durumunda 'Ticari Araç Tahsis Belgesi' almayı taahhüt etmesi gerekmektedir" şartına dikkat çekildi.

Ticari tahsis belgesi nasıl alınır?

Açıklamada ayrıca, ihale şartlarıyla ilgili detaylı şu bilgiler yer aldı:

"Ticari Tahsis Belgesi Alma şartları, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak ilgili SGK müdürlüğünden ve vergi dairesinden kaydı olmadığını ibraz etmek. Emekli isteklilerimizde sadece vergi kaydı olmadığının ibrazı istenir. İsteklilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve tahsis belgesi almak için başvurduğu gün itibariyle 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Samsun Büyükşehir Belediyesi WEB Sayfası İlanlar Bölümü'nde yer almaktadır. Başvurular Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılmaktadır."

İhaleler 24 Mayıs 2022 Salı, 27 Mayıs 2022 Cuma, 31 Mayıs 2022 Salı ve 3 Haziran 2022 Cuma günü

'Ticari taksi plaka ve ticari taksi durak yeri ihaleleri, 24 Mayıs 2022 Salı, 27 Mayıs 2022 Cuma, 31 Mayıs 2022 Salı ve 3 Haziran 2022 Cuma günleri saat 14.00'de belirlenen sayıda ticari taksi plakası ve taksi durak yerleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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