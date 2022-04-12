Samsun fındık üretiminde Türkiye'de 1. sıraya yerleşmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Samsun fındık üretiminde Türkiye'de 1. sıraya yerleşmeye hazırlanıyor

SAMSUN Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Çarşamba ilçesinde 200 bin hektar alana dikilen fındıkların üretime yansıması ile Samsun'un fındık üretiminde Ordu'yu geçerek Türkiye'de 1. sıraya yerleşeceğini söyledi.

Dünyanın fındık ihtiyacının çoğunu karşılayan Türkiye'de Karadeniz'in birçok ilinde fındık üretiliyor. Samsun yılda ortalama 120 bin ton fındık üretimi ile Türkiye'de Ordu'nun ardından en çok fındık üretiminin yapıldığı 2. il konumunda bulunuyor. Başkan Hasan Tütüncü, Çarşamba'da dikilen fındıkların üretime eklenmesi ile Türkiye'de ve dünyada söz sahibi ilin Samsun olacağının altını çizdi.

"Samsun 2-3 yıla kadar Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olacak"

2-3 yıl sonra Samsun'un fındık üretiminde Ordu'dan birinciliği alacağını ifade eden Hasan Tütüncü, "Şu anda Türkiye'de fındık üretiminde Ordu ön plana çıkıyor. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 200 bin hektar alana yeni fındık dikimimiz yapıldı. Bu fındıklar 2-3 yıla kadar verimli hale gelecek. Bu yeni alanlardan fındık üretilince Samsun Türkiye'nin en çok fındık üreten ili haline gelecek. Fındıkta söz sahibi artık Samsun olacak" dedi.

"Bu yıl en az 116 bin ton fındık üretimi bekliyoruz"

Bu yıl da en az geçen seneki rekolteyi yakalamak istediklerini vurgulayan Tütüncü, "Samsun'da bu sene kış mevsimi güzel geçti. Havalar da güzel gidiyor. Kar ve yağmur açısından toprak oldukça doydu. Şu anda bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Nisan ayının sonlarına doğru don veya kırağı gibi doğa olayları olmazsa verimin daha fazla olacağını düşünüyorum. Geçen yıl Samsun'da 116 bin ton fındık üretildi. Bu sene de herhangi bir afete maruz kalmazsak en az 116 bin ton fındık üretimi bekliyoruz" diye konuştu.

Fındık üretiminde yaklaşık 200 bin ton ile Ordu 1'inci, 123 bin ton ile Samsun 2'nci, 91 bin ton ile Sakarya 3'üncü, 84 bin ton ile Giresun 4'üncü, 57 bin ton ile Düzce 5'inci, 40 bin ton ile Trabzon 6'ncı, 23 bin ton ile Zonguldak 7'nci, 14 bin ton ile Kocaeli 8'inci, 9 bin ton ile Kastamonu 9'uncu ve 5 bin ton fındık üretimi ile de Bartın 10'uncu sırada yer alıyor.