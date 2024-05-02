Ekonomi

Samsun İnşaat Fuarı açıldı

SAMSUN - Samsun İnşaat Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "İnşaat ve yapı malzemeleri deyince güvenli ve standardı yüksek yapı malzemelerinin ülkemizde üretilmesi ve dünya çapında marka firmalarının ülkemizde üretim yapması bu sektör açısından son derece anlamlı" dedi.

8'inci Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı, Samsun Fuar Merkezinde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birçok üretici ve ihracatçı firmanın yer aldığı fuarın açılışında konuşan Vali Tavlı, "İnşaat ve yapı malzemeleri deyince güvenli ve standardı yüksek yapı malzemelerinin ülkemizde üretilmesi ve dünya çapında marka firmalarının ülkemizde üretim yapması bu sektör açısından son derece anlamlı. Samsun başta olmak üzere güvenli şehirler oluşturan, güvenli yapı malzemeleri, konutlar, inşaat yapıları oluşturan Türk müteahhitlik firmaları da yapı malzemesi üreten firmalara öncelikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnşaat sektöründe teknoloji geliştikçe yapıların hem güvenli olması hem de standardın yüksek olması aynı zamanda estetik ve konforu da yüksek yapı malzemelerinin talep edildiğini günümüzde görmekteyiz" diye konuştu.

"Dirençli şehirler noktasında, kentsel dönüşümle ilgili yapacağımız işler var"

Açılışta konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnşaat, diğer sektörleri de içinde barından, ekonominin gidişatı ile önemli olan bir sektördür. İnsanların evine ekmek götürmelerinin en baş aktörlerinden biri de inşaat sektörüdür. Samsun'la ilgili yapacaklarımız var. Dirençli şehirler noktasında, kentsel dönüşümle ilgili yapacağımız işler var. İnşaat firmalarımızla el ele vererek bu süreci biran evvel birlikte yapma arzusu ile hareket edeceğiz. Birlikteliğimize çok ihtiyacımız olan günleri yaşayacağız. İnşaat sektörünün hem Samsun'da önemli bir etkinlik alanın oluşması hem de kentsel dönüşümle alakalı bizlerin yapacağı işlere katkı vermesi Samsun'daki inşaat sektörünün hızlıca ayağa kalkmasını daha ileriye gitmesine de önemli bir faktör olacaktır. Önemli bir yol alacağımızı buradan ilan etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki yapacağımız birlikte işlerle fuar merkezi ve buna ilave olarak oluşturacağımız kongre merkezi ile Samsun'u fuar ve kongre merkezi haline getirmek, bu konuda Karadeniz Bölgesi'nin üssü haline getirmek, Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerinde bundan istifade edeceği, diğer ülkelerinde burada katılımcı olarak yer alacağı önemli günlere inşallah birlikte ev sahipli yapma arzusundayız" şeklinde konuştu.

"İnşaat fuarını çok önemsiyoruz"

Samsun Ticaret ve Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, "İstihdam, üretim, imalatla birlikte oluşturduğu ekonomi döngü ile bununda bir adım ilerisinde yaşam kalitesini arttırmaya ve çevresel sürdürebilirliğe yönelik faaliyetlerin hepsi bir bütündür. İnşaat meselesi betonarmeden bir bina üretmekten daha çok bir bilim dalı olması dolayısıyla inşaat sektörü insani ihtiyaçlar, çevresel dengeler ve sürdürebilirlik ekseninde değerlendirilmesi gerektiğimin bilinci ile doğal afetlerle yüzleştiğimizde idrak edebiliyoruz. Bu anlamda bilgi, deneyim, paylaşımı sektörde yenilikleri takip etme anlamında inşaat fuarını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezdi. Fuar 5 Mayıs'ta sona erecek.