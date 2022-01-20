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Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not - Son Dakika

Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not

20.01.2022 13:39
Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'den Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not geldi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'den Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not geldi. Kılıç ve Alver, iş dünyasına kazandırılan eser için Samsun TSO yönetimini kutladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) yeni hizmet binası için Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Murzioğlu, yürüttükleri faaliyetler ve yeni hizmet binası konsepti hakkında Kılıç ve Alver'e bilgi verdi. Murzioğlu, 120 yıllık bir geçmişe sahip Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın üçüncü hizmet binasını camiaya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şükürler olsun ki; bu eseri yapmak bizlere nasip oldu. Bu gurur aslında tüm üyelerimizin. Güzel bir eseri Samsunumuza ve iş dünyamıza kazandırdığımızı düşünüyorum. Bu eser aslında odamızın vizyonunun, hizmet anlayışının bir göstergesidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Emeği geçenleri tebrik ettiler

Ardından da Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, yeni binada incelemelerde bulunarak, yerinde bilgi aldı. Kılıç ve Alver, mimarisiyle ve kullanım alanlarıyla çok şık buldukları yeni hizmet binasına tam not verdi. Samsun TSO'nun yeni hizmet binasının iş dünyasına ve Samsun'a hayırlı olması temennisinde bulunan Kılıç ve Alver, binanın yapımında emeği geçenleri de tebrik etti. Oldukça samimi geçen ziyarette Başkan Murzioğlu, nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'e teşekkür etti. - SAMSUN

Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not
Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not

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Adalet Komisyonu, Mehmet Sabri, Cumhuriyet, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun TSO'nun yeni hizmet binasına tam not - Son Dakika Ekonomi


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