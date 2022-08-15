Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı

15.08.2022 18:10
Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 55 üreticiye 687 bin 500 adet kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 55 üreticiye 687 bin 500 adet kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi'nin alt projesi olarak sürdürülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) çerçevesinde Samsun'da, Kızılırmak Deltası'nda iyi tarım uygulamaları(İTU) ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi bütçesinden Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde 55 üreticiye 687 bin 500 adet kışlık sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nail Kırmacı, "2022 yılında iyi tarım uygulamaları ile ilgi olarak bakanlığımıza sunduğumuz üç projeden biri kabul edildi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kızılırmak Deltası'nda İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu proje ile 55 çiftçiye 275 dekar alanda yüzde 75 bakanlık destekli olarak 687 bin 500 adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi dağıtımı yapılmıştır. İyi tarım uygulamaları kullanılarak yetiştiricilik yapılacak alanlardan yaklaşık 825 ton İTU sertifikalı sebze üretimi beklenmektedir. İyi tarım uygulamaları sertifika maliyetleri de yine yaklaşık olarak yüzde 75 oranında bakanlığımız tarafından desteklenecektir. Proje süreci boyunca üreticilerin iyi tarım uygulamaları konusunda gerekli eğitimleri ve bilgilendirilmeleri yapılarak, bu kapsamda üretilen ürünlerin İTU sertifikalı olarak pazarlanması ve İTU belgeli olarak hal kayıt sistemine kaydedilmeleri için farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 2021 yılında özellikle AB ülkelerinden gelen kışlık sebze talebini karşılamak amacıyla iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin GLOBALGAP sertifikası alması için gerekli alt yapı hazırlanmış ve ihracatın önü açılmış olacaktır. Kışlık sebze üretiminde lider olan Bafra Ovamızda ihracata uygun sebze üretimini teşvik etmesi adına bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

Törene ayrıca Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Bafra ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürleri Mehmet Güreş ve Galip Baykal, il ilçe müdürlüğü personeli ile üreticiler katıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement