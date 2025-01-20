Samsung'dan Hologram Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsung'dan Hologram Gösterisi

Samsung, Londra'da hologram gösterisiyle Galaxy AI deneyimlerini tanıttı ve Galaxy Unpacked'ı duyurdu.

20.01.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung Electronics, Londra'da gerçekleştirdiği hologram gösterisiyle mobil cihazlar ve yapay zeka etkileşiminde yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, canlı bir hologram gösterisiyle Londra semalarını aydınlatan Samsung Electronics, herkesi 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğini izlemeye davet etti.

Samsung, Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte, holografik projeksiyon görüntüleri ve ses öğeleriyle, Galaxy AI mobil deneyimlerinin bir sonraki seviyesiyle ilgili ipuçları verdi. Hareketli holografik görüntüler ve sesler kullanan Samsung, Londra semalarına yansıtılan 20x15 metre boyutundaki holografik projeksiyonlarla, deniz yaşamı, spor sahneleri ve egzotik doğa gibi kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla yakalayıp paylaşabileceği temalar sundu.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Galaxy AI'dan bekleyebileceği daha sezgisel mobil deneyimlere işaret eden bu görüntüler, Galaxy S Serisi'yle yakında sunulacak yeni özellikler hakkında fikir veriyor.

Yerden 30 metre yükseğe daha önce görülmemiş, geniş formatlı ve ölçeklenebilir 20x15 metre boyutunda holografik içeriklerin yansıtıldığı gerçekçi deneyim, Londra'daki enstalasyonun yanı sıra, tanıtımla ilgili yapılan sosyal paylaşımlar, dünya çapında etkinlikle ilgili beklentileri daha da artırdı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Samsung, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan Hologram Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:40:47. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung'dan Hologram Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.