Samsung QLED TV'lere 'Gerçek Quantum Dot' Sertifikası

Samsung Electronics'in yeni QLED televizyon serisi, uluslararası kuruluş TÜV Rheinland tarafından "Gerçek Quantum Dot Ekran" sertifikası elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung QLED televizyonlar, uluslararası "Quantum Dot" (QD) ekran standartlarına uygunluk açısından sertifikalandırıldı.

Almanya merkezli uluslararası sertifikasyon kuruluşu TÜV Rheinland, şirketin QLED televizyon serisine Gerçek QD Ekran sertifikası verdi. Bu sertifika, serideki televizyonların QD ekran yapısı açısından küresel standartlara uygunluğunu teyit ederek şirketin "premium televizyon" pazarındaki konumunu pekiştirdi.

Sertifikasyon süreci kapsamında TÜV Rheinland, serinin ürettiği ışık spektrumunu analiz etti ve kırmızı, yeşil ve mavi renklerin net şekilde ayrıldığını doğruladı. Alternatif malzemeler kullanılan ekranlarda renk karışması veya netlik kaybı görülebilirken, netlik ise QD teknolojisiyle mümkün oluyor.

Sertifika alan televizyon serileri arasında Samsung Neo QLED 8K (QN990F, QN950F), Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F) ve QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F) modelleri yer aldı.

Bu sertifika, Samsung QLED televizyonların, standart QLED ekranlar için mavi ışık kaynaklarıyla kullanılan QD ışık dönüştürme biriminin uygulanmasını tanımlayan "Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 62595-1-6 standardı" ile uyumlu olduğunu gösteriyor.

"Teknolojik ilerlemenin önemli bir göstergesi"

QD'ler, insan saçının on binlerce katı kadar küçük, ışığın dalga boyuna göre canlı ve doğru renkler üretebilme yeteneğiyle tanınan 3 ve 7 nanometre (nm) boyutundaki nanomalzemeler olarak tanımlanıyor. QD'lerin ekran panellerine entegre edilme yöntemi, premium TV segmentindeki teknolojik ilerlemenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Samsung'un bu teknolojisi, küresel test kuruluşu Societe Generale de Surveillance (SGS) tarafından da kadmiyum içermeyen çevre dostu tasarımıyla takdir edildi. İnsan sağlığına ve çevreye zararları bilinen bu toksik metalin kullanılmaması, sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Taeyong Son, aldıkları sertifikanın, Samsung QLED TV'lerin uluslararası standartlara uygun gerçek QD performansı sunduğunu doğruladığını belirtti.

Son, "Premium televizyon pazarına liderlik ederken, inovasyonu sürdürmeye ve tüketici güvenini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.