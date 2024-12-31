Sanayi Ürünlerine Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Ürünlerine Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik kontenjanlar belirlendi.

31.12.2024 16:46
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Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik kontenjanları tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin üçüncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bazı kimyasallar, elektrik transformatörleri, akümülatörler, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2026'ya kadar geçerli olmak ve kararda belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

Bir diğer kararla da dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2025'e kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalat için 10 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacak.

Kararlar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığının söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararlar ve tebliğler, yarın yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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