Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor - Son Dakika
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Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor

26.05.2022 10:27
Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor

Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıbozköy'de hayata geçirdiği Kiraz Pazarında sezonun başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanırken; pazardan istifade eden üretici ve tüccarlar, kendilerine sağlanan şartlardan son derece memnun.

Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıbozköy'de hayata geçirdiği Kiraz Pazarında sezonun başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanırken; pazardan istifade eden üretici ve tüccarlar, kendilerine sağlanan şartlardan son derece memnun.

Kuzey yarımkürede açık alanda kirazın ilk olarak hasat edildiği bölge olan Sancaklıbozköy'de sezon başladı. Bölgede üretilen ihracata yönelik kirazlar, Şehzadeler Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı Kiraz Pazarından yurt dışına ulaştırılıyor. Daha önceleri mahalle arasında dar sokaklarda üreticiler ve tüccarlar arasında yapılan alışveriş, şimdi modern, rahat ve güvenli bir ortamda yapılıyor. Ege Bölgesinin en modern Kiraz Pazarını ilçeye kazandıran Şehzadeler Belediyesi, bu hizmetiyle takdirleri topluyor. Sezonun başlamasıyla birlikte hareketli günlerin yaşandığı pazarda rahat bir ortamda alışveriş yapabilmenin mutluluğunu yaşayan üretici ve tüccarlar, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e hizmeti için teşekkür etti.

Kiraz pazarının çiftçi ve tüccara büyük katkılar sağladığını söyleyen kiraz tüccarı İbrahim Bodul "Bu kiraz pazarının çiftçiye tüccara çok katkısı oldu. Çiftçi malını rahat pazarlıyor, tüccar ise rahat bir ortamda tüm malları görerek alımını yapıyor. Kiraz Pazarındaki gerek dükkanlar gerekse de sosyal tesisler çok güzel. Ülkemiz ekonomisi için de çok iyi oldu. Çiftçilerimiz bu pazarda ürünlerini daha yüksek fiyattan satabiliyor. Çünkü tüccarlar pazardaki tüm ürünleri görebiliyor. Belediyemiz ülkemiz de değil dünyada eşi benzeri olmayan bir pazar yeri oluşturdu. Çok teşekkür ederiz" dedi.

22 yıldır tüccarlık yaptığını ve Manisa'daki kiraz pazarını çok beğendiğini söyleyen tüccar Hacı Beyan, "Daha önce çarşı içerisinde alışverişimizi yapıyorduk orası çok dardı. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik bu Kiraz Pazarını yaptırdı. Çok güzel oldu ve çok memnunuz. Güzel bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.

Kiraz pazarında her türlü meyvenin ticaretini yaptığını belirten tüccar İlhan Düzenli, "Kiraz pazarında her türlü meyvenin ticaretini yapıyorum. Yurt içi ve Irak piyasasına gönderiyorum. Bu pazarı yaptığı için Şehzadeler Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin en modern pazarı burası. Hem üretici hem tüccar için her türlü rahatlık ve güvenlik sağlanmış vaziyette" dedi. - MANİSA

Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor
Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor
Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor
Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor

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Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı yüz güldürüyor - Son Dakika


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