Sandıklı Tarım Fuarı Hazırlıkları Başladı

28-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Sandıklı Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı hazırlıklar çerçevesinde Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıdlı.

Toplantıya Kaymakam Önder Çengel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Çetin, Ticaret Borsası Başkanı Hasan Toy, Ziraat Odası Başkanı Mustafa İnci, ilgili oda ve borsa temsilcileri katıldı. Toplantıda fuarın lojistik planlaması, stant alanlarının yerleşimi, katılımcı firmalarla yürütülecek süreçler, tanıtım faaliyetleri ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, fuarın yalnızca bir sergi organizasyonu değil, aynı zamanda Sandıklı'nın tarım, hayvancılık ve seracılık potansiyelinin tanıtılması, üreticiyle teknoloji arasında köprü kurulması adına büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. - AFYONKARAHİSAR