Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu

15.04.2022 15:30

Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece eksi dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ekinler ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece eksi dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ekinler ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Gece saatlerinde sulama yapan çiftçiler, sabah tarlaya gittiklerinde ürünlerinin don nedeniyle zarara uğradığını gördü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece eksi derecelere düşen hava sıcaklığı dona neden oldu. Gece saatlerinde tarladaki ekinlerini sulayan çiftçiler, sabaha karşı yaşanan ani hava soğukluğu nedeniyle ekinlerinde don yaşandığını gördü. Nisan ayında buz tutan ekinlerini gören çiftçiler büyük bir şaşkınlık yaşarken don nedeniyle ürünlerde zarar oluştuğu belirtildi. Şanlıurfa Suruç İlçesine bağlı Kızılhöyük kırsal Mahallesinde ektiği reygras yem bitkisi dona maruz kalan çiftçi Halil Akbaş, "Akşam tarlayı sularken iklim değişikliğinden dolayı don olayıyla karşılaştık. Burada zararımız ekinlerimizin verimi azalacak. Tabi girdilerimiz çok olduğu için zararımız baya çok olacak. Bu don olayı sadece bizim bölgede değil Suruç ilinin genelinde vardı. İklim değişikliğinden dolayı böyle yaşanan olumsuz olayda çiftçiler baya mağdur durumda. Bir tarım sigortamız yok, bu zararı biz karşılayacağız" diye konuştu.

Öte yandan Suruç ilçesi genelinde buğday, arpa ve yem bitkisiyle birlikte başta fıstık ağaçları olmak üzere meyve ağaçlarında da don olayı yaşandığı belirtildi.

Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu
Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu
Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu
Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu
Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu
Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu
Şanlıurfa'da ekinleri ve meyve ağaçlarını don vurdu

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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