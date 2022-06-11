ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

11.06.2022 12:41

Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Şanlıurfalı besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirerek alıcılarını bekliyor.

Akdeniz ve Ege bölgelerinin küçükbaş kurbanlık ihtiyacının da karşılanmaya çalışıldığı kentte, bayram yaklaştıkça hayvan pazarındaki hareketlilik de artıyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, kentten günlük yaklaşık 20-30 bin hayvanın yurt içi ve dışına sevk edildiğini söyledi.

Son dönemlerde artan yem fiyatlarına rağmen hayvan fiyatlarının yüksek olmadığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde hayvan fiyatlarında bir düşüş söz konusu, özellikle küçükbaş hayvanda bir düşüş eğilimi var. Bayramda bir fiyat yükselişi beklemiyoruz. Vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyacını karşılama konusunda bir sıkıntı yok, herkese yetecek kadar var. Her şeye rağmen fiyatlar yüksek değil. Şu anda küçükbaş hayvan fiyatları 2 bin 500 ile 5 bin lira, büyükbaş hayvan fiyatları ise 15 bin ile 35 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyatların bu şekilde dengede tutulacağını ve yükselmeyeceğini bekliyoruz. Vatandaşlarımızı kurbanlık almaya davet ediyoruz. Talep inşallah olur diye düşünüyoruz. Ege ve Akdeniz bölgelerine hayvan sevkiyatlarımız var, bayram yaklaştıkça bu sevkiyatlarda yoğunluk başladı."

Besici Ramazan Olgaç da yaklaşık 20 yıldır hayvancılık yaptığını belirterek, yetiştirdiği 300 küçükbaş hayvanı satmak için pazara getirdiğini söyledi.

Olgaç, "Kurban Bayramı yaklaşıyor, vatandaşları pazara bekliyoruz, gelip kurbanlıklarını alabilirler. Vatandaşlar endişe etmesin, Şanlıurfa'da kurbanlık hayvan çok ve fiyatlar da uygun." dedi.

Hikmet Savar da 30 yıldır geçimini hayvancılıkla sağladığını belirterek, "100 küçükbaş hayvanım var. Bayram öncesi pazarda müşteri bekliyoruz. Bu bölgedeki hayvanlar başka bölgelere göre daha iyi ve fiyat olarak ucuz. Pazarda alıcıları bekliyoruz inşallah hayvanlarımızı satarız." diye konuştu.

ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

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Çubuk'taki canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı Çubuk'taki canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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