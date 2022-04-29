Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları - Son Dakika
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Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları

29.04.2022 10:37
Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem ile bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem ile bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede yetiştiriciliği yapılan kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları ile üreticilere yönelik kültürel ve zirai mücadelede çalışmalarında dikkat edilecek hususlarla alakalı bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. - KÜTAHYA

Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları
Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları
Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları
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Hisarcık, Şaphane, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şaphane'de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları - Son Dakika


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